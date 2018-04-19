EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بايونيرز تخطط لاستثمار 2.9 مليار جنيه بمصر
الخميس 19 أبريل 2018 11:13 ص
بايونيرز
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
30 نوفمبر.. بدء سريان عرض شراء «بايونيرز» لـ«آراب ديري»
بايونيرز
مصطفى طلعت
تخطط شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لاستثمار نحو 2.9 مليار جنيه خلال عام فى مصر.
وقالت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الخميس، إنها ستمول الخطة من خلال تخارجات بقيمة 1.8 مليار جنيه، بالاضافة إلى حصيلة التخارج من رؤية القابضة العقارية التابعة لها عبر الطرح بالبورصة بجانب تخارجات أخرى سواء كلية أو جزئية فى بعض الاستثمارات الأخرى.
وأكدت أن الجزء الآخر من التمويل سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة بنحو 1.1 مليار جنيه بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في قطاعات مختلفة.
يذكر أن "بايونيرز" حققت أرباحاً بلغت 1.14 مليار جنيه خلال العام المنتهي فى ديسمبر 2017 مقابل أرباح 1.08 مليار جنيه في 2016.
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا