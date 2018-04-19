بايونيرز تخطط لاستثمار 2.9 مليار جنيه بمصر

بايونيرز



مصطفى طلعت



تخطط شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لاستثمار نحو 2.9 مليار جنيه خلال عام فى مصر.



وقالت الشركة في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الخميس، إنها ستمول الخطة من خلال تخارجات بقيمة 1.8 مليار جنيه، بالاضافة إلى حصيلة التخارج من رؤية القابضة العقارية التابعة لها عبر الطرح بالبورصة بجانب تخارجات أخرى سواء كلية أو جزئية فى بعض الاستثمارات الأخرى.



وأكدت أن الجزء الآخر من التمويل سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة بنحو 1.1 مليار جنيه بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة في قطاعات مختلفة.



يذكر أن "بايونيرز" حققت أرباحاً بلغت 1.14 مليار جنيه خلال العام المنتهي فى ديسمبر 2017 مقابل أرباح 1.08 مليار جنيه في 2016.





