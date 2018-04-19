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استثمار
هالة السعيد: رئيس الوزراء يرجح الوصول لنمو أعلى من توقعاتى
الخميس 19 أبريل 2018 10:51 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أخر الأخبار
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن "رئيس الوزراء بيقولى أن توقعاتك للنمو فى موازنة 2018/2019 متحفظة وهنحقق معدلات أعلى " من 5.8%.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لأعمال الدورة التدريبية للصحفيين الاقتصاديين بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكرم جبر رئيس الوطنية للصحافة.
وذكرت الوزيرة أن معدلات النمو من المتوقع أن تتضاعف إلى 8% بعد 4 سنوات مقارنة بـ 5.3% معدلات نمو العام المالى الحالى.
التخطيط
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