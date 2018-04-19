هالة السعيد: رئيس الوزراء يرجح الوصول لنمو أعلى من توقعاتى

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أحمد عاشور



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن "رئيس الوزراء بيقولى أن توقعاتك للنمو فى موازنة 2018/2019 متحفظة وهنحقق معدلات أعلى " من 5.8%.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لأعمال الدورة التدريبية للصحفيين الاقتصاديين بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكرم جبر رئيس الوطنية للصحافة.



وذكرت الوزيرة أن معدلات النمو من المتوقع أن تتضاعف إلى 8% بعد 4 سنوات مقارنة بـ 5.3% معدلات نمو العام المالى الحالى.









