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استثمار
جميل حلمى مساعدًا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية
الخميس 19 أبريل 2018 10:39 ص
جميل حلمى مساعدًا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية
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جميل حلمى مساعدًا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية
المال- خاص
أصدرت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قرارا بتعيين د. جميل حلمى مساعد لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية.
واشادت الوزيرة بجهود جميل حلمي خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بتحول الوزارات لموازنة البرامج والأداء وخلق حالة من التعاون والتفاهم بين مختلف الوزارات والعمل في فرق متجانسة ومتكاملة وذلك في ظل اهتمام وزارة التخطيط بجودة العمل والمخرج المقدم من الوزارات المختلفة.
من جانبه أكد د. جميل حلمي أنه سعيد بتجديد ثقة وزيرة التخطيط، موجها الشكر للدكتورة هالة السعيد علي تلك الثقة، قائلا: "أتمنى من الله أن يمنحني القدرة على خدمة هذا الوطن الذي يستحق منا جميعاً بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته وتقدمه".
وأضاف حلمي أنه سيستكمل العمل من أجل تطوير منظومة التخطيط وربطها بتوجهات الدولة التنموية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 والعمل على متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال.
يُذكر أن جميل حلمى من مواليد عام 1979، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، وحصل على الماجيستير والدكتوراة في الاقتصاد، وشغل العديد من الوظائف منها اقتصادي أول بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، ومديرًا لإدارة البحوث باتحاد الصناعات المصرية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية، وعمل كذلك كخبير اقتصادي بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منذ عام 2015.
التخطيط
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