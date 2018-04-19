الصيدليات تبدأ بيع الأنسولين بالسعر الجديد

الانسولين

أحمد صبرى



بدأت الصيدليات اليوم بيع عقار الأنسولين "مكستارد" المعالج لمرضي السكر بالسعر الجديد وهو 55جنيها ، وذلك بعدما ضخت شركتا توزيع كميات مدون عليها الثمن بالزيادة بحسب عدد من الصيادلة .



وكانت وزارة الصحة قد وافقت على زيادة سعر الأنسولين المستورد من شركة نوفونورديسك الدنماركية من 38جنيها إلى 55 جنيها، على أن يطبق القرار على التشغيلات الجديدة وهو الأنسولين الأكثر تداولا في مصر.



وأكدوا في جولة لـ"المال" على بعض الصيدليات أن العقار انخفض توريده فى الأيام الأخيرة من الشركات وهو ماجعل هناك نقصا فى صنف مكستارد المستورد موضحين ان شركتا المتحدة والمصرية لتجاردة الأدوية هما اللتان توردان العقار للصيدليات .



واضافوا أن الزيادة كانت متوقعة بعد تعطيش السوق له فى الاسابيع الماضية خاصة وأن الشركات حملت كود السعر الجديد على سيستم الصيدليات مؤكدين أن هناك غضبا من المرضي من تلك الزيادة.