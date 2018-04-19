EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصيدليات تبدأ بيع الأنسولين بالسعر الجديد
الخميس 19 أبريل 2018 03:30 ص
الانسولين
أخر الأخبار
الانسولين
أحمد صبرى
بدأت الصيدليات اليوم بيع عقار الأنسولين "مكستارد" المعالج لمرضي السكر بالسعر الجديد وهو 55جنيها ، وذلك بعدما ضخت شركتا توزيع كميات مدون عليها الثمن بالزيادة بحسب عدد من الصيادلة .
وكانت وزارة الصحة قد وافقت على زيادة سعر الأنسولين المستورد من شركة نوفونورديسك الدنماركية من 38جنيها إلى 55 جنيها، على أن يطبق القرار على التشغيلات الجديدة وهو الأنسولين الأكثر تداولا في مصر.
وأكدوا في جولة لـ"المال" على بعض الصيدليات أن العقار انخفض توريده فى الأيام الأخيرة من الشركات وهو ماجعل هناك نقصا فى صنف مكستارد المستورد موضحين ان شركتا المتحدة والمصرية لتجاردة الأدوية هما اللتان توردان العقار للصيدليات .
واضافوا أن الزيادة كانت متوقعة بعد تعطيش السوق له فى الاسابيع الماضية خاصة وأن الشركات حملت كود السعر الجديد على سيستم الصيدليات مؤكدين أن هناك غضبا من المرضي من تلك الزيادة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا