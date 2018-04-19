ترامب: اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية خلال الأسابيع المقبلة

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

وكالات



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي رئيس كوريا الشمالية في الأسابيع المقبلة؛ لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا "آمل أن أرى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش معا بأمان وازدهار وسلام".



وأضاف "كما قلت سابقا، هناك طريق مشرق أمام كوريا الشمالية عندما تنجز نزع السلاح النووي بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها"، مؤكدا أن هذا "سيكون يوما رائعا لهم ويوما رائعا للعالم".