عودة شحن البضائع على طائرات الركاب من مصر إلى كندا

محركات الطائرات

وكالات



أكد الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، عودة نقل البضائع على طائرات الركاب من مصر إلى كندا، وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة بعد توقف دام عامين، حيث كان يبلغ حجم حركة الشحن الجوي على شركة مصر للطيران بين مصر وكندا ألف طن سنويا.



وذكر بيان لشركة مصر للطيران اليوم، أنه من المخطط أن تسير مصر للطيران للشحن الجوي رحلات مجدولة للبضائع إلى أمريكا الشمالية اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد استلام الطائرات الجديدة طويلة المدي من طراز الإيرباص 330 (بضائع)، مما سيساعد علي تنشيط ونمو حركة الصادرات المصرية بين البلدين.