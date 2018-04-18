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اقتصاد وأسواق
ترامب: تقليص عجز تجارة أمريكا مع اليابان قريبا
الأربعاء 18 أبريل 2018 11:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجة متفائلة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة واليابان اليوم الأربعاء قبيل اجتماع على غداء عمل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قائلا إنه يعتقد أن أمريكا سيكون بمقدورها قريبا أن تقلص العجز في تجارتها مع البلد الآسيوي.
وقال ترامب: "لدينا عجز كبير جدا ونحن سنعمل على تقليصه. ونأمل بأن نحقق توازنا في مرحلة ما في وقت غير بعيد في المستقبل"، مضيفا أن اجتماعه مع آبي سيركز على التجارة.
ومضى الرئيس الأمريكي قائلا "أعتقد أننا في نهاية فترة زمنية قصيرة سيكون بمقدورنا عمل بعض الأشياء. أعرف أنهم (اليابانيين) بصدد تقديم طلبات لشراء أعداد من الطائرات (الأمريكية الصنع) ... بعشرات المليارات من الدولارات".
وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجارة حرة ونزيهة وعلى أساس المعاملة بالمثل مع اليابان وغيرها من الدول.
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