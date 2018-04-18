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عقـــارات
التنمية المحلية: لن نتصالح مع أى واضع يد بعد 14 يونيو
الأربعاء 18 أبريل 2018 09:06 م
محمد-جنيدى
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محمد-جنيدى
أحمد صبرى
قال اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة لن تقبل بالتصالح مع واضعي اليد على أراضي الدولة، سواء كانت زراعية أو سكنية، مؤكدا أنه فى حال عدم التصالح سيتم سحب الأرض وستكون ملكية للدولة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج رأى عام على قناة تن، أن عدد المتقدمين للتصالح حتى اليوم بلغ 61.4 ألف شخص قائلا: أمامكم فرصة ذهبية للتصالح، ولن تتكرر، وعليكم بشراء ملف التصالح.
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