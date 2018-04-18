انضمام 52 شركة ومؤسسة جديدة لمبادرة النزاهة

مصنع أخشاب

سيد بدر:



احتفلت مبادرة النزاهة اليوم بانضمام مجموعة جديدة من الشركات والمؤسسات الداعمة إليها، حيث وقعت 52 شركة ومؤسسة على الالتزام بمعايير النزاهة، ودعم المبادرة ونشر أهدافها، منهم 49 شركة صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى شركة أوراسكوم للإنشاءات كداعم رئيسي جديد للمبادرة، ومنظمتين من منظمات المجتمع المدنى، مؤسسة صناع الحياة وجمعية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد جمال أبو على، أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن رفع مستوى النزاهة ومكافحة الفساد أمر مهم للنهوض ببيئة الأعمال فى مصر، الأمر الذى يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنية من القطاع العام والأعمال والمجتمع المدنى للمساهمة فى تحقيقه.



وأشار أبوعلى - خلال كلمته بحفل توقيع وانضمام أعضاء جدد للمبادرة- إلى أن وجود هذه الأعداد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى وجمعيات رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية اليوم لدعم مبادرة النزاهة يؤكد حرصها على خلق بيئة أعمال أكثر التزاما وتعزز من فرص رفع مستوى المبادرة وتوسعها.



وصرح قصي سلامة مدير مشروع مبادرة النزاهة فى الأعمال "إننا سعداء اليوم بدخول أعضاء جدد للمبادرة سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الداعمين ومنظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الشركات الصغيرة التي انضمت للمبادرة حتى الآن بلغ ١٠٨ شركة، إضافة إلى 19 شركة ومنظمة مجتمع مدنى كداعمين جدد.



وأضاف أن المبادرة تسعى للقضاء على الفساد الذي يعرقل فرص الابتكار والنمو وحماية المنافسة ويعرقل النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتعزيز لعمل الجماعي ودمج كافة رجال الأعمال من أجل معالجة التحديات التى تواجه تطبيق معايير النزاهة، وأيضاً توفير برامج لتدريب وتمكين كافة الشركات للتوافق مع معايير المبادرة.



وأكد سلامة أن دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة النزاهة يعمل على تحسين صورتها وعلاماتها التجارية بما يسهم في جذب الاستثمارات والشركاء التجاريين والعملاء، وأيضاً وضع وتطوير الضوابط الداخلية للشركات بما يحسن القدرة على الإشراف على عمليات الشركات والتعرف على المخاطر وضبط عمليات التلاعب، بالإضافة إلى إتاحة فرص تجارية متبادلة.



من جانبه، أكد عماد غالى الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز- مصر ، أن هناك 4 انعكاسات إيجابية لمكافحة الفساد تتمثل فى رفع مستوى المعيشة للأفراد فى المجتمع وخلق بيئة أعمال جيدة وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن الشركات ستكون قادرة على اتخاذ القرار الصحيح وثقة العملاء بها نتيجة الالتزام بمعايير النزاهة ومكافحة الفساد يحقق المنافسة العادلة في السوق ويسهم فى تقدم الاقتصاد.



وأضاف غالي أن عام ٢٠١٥ شهد انطلاق مبادرة للعمل الجماعي بالتعاون مع جمعية المصرية لشباب الأعمال بتمويل ١.٤ مليون دولار ، بهدف خلق شراكة بين كافة الأطراف المعنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أن الفساد يعد أحد أهم العوامل التي إذا تم القضاء عليها ستتحقق تنمية اقتصادية حقيقة فى مصر.



ومن جهته، أعرب وائل الألفى مدير أول إدارة تطوير الأعمال – شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن سعادته بالانضمام للمبادرة، مؤكدا أن شركته تحرص على تطبيق أعلى معدلات النزاهة فى معاملتها.



وأشار إلى أن الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة النزاهة بحيث تقوم الشركة بمنح الشركات الأعضاء فى المبادرة معاملة تفضيلية عند اختيار وتقييم سلسلة الموردين بعد استيفاء تلك الشركات اشتراطات التأهيل لتطبيق ميثاق النزاهة.