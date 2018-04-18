هبوط مؤشرات 5 بورصات عربية بقيادة دبى ومكاسب للسعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة دبى وصعد مؤشرا بورصتى السعودية والدوحة فقط بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1302 نقطة.



وكسب مؤشر الدوحة أكثر من 1.1 % ليتجاوز 9055 نقطة مع صعود سعر سهم البنك التجاري القطري 3.8 % لارتفاع صافي ربح المصرف في الربع الأول من العام 345 % على أساس سنوي ليصل إلى 405 ملايين ريال (111 مليون دولار)، مقابل متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز عند 329.5 مليون ريال.



وارتفع أيضا سعر سهم بنك الدوحة، الذي سيعلن نتائجه المالية للربع الأول يوم الأحد القادم، بحوالى 3.4 % % وجاءت نتائج البنوك القطرية، التي أعلنت حتى الآن، قوية بشكل عام، وهو ما يشير إلى أن تأثير المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية أخرى على قطر لم يعد له تأثير كبير.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم بحوالى 0.6 % ليصعد إلى 8146 نقطة ليحقق ا مكاسب لخمس جلسات متتالية مع انتشار التفاؤل فى السوق لظهور توقعات لتدفقات أموال أجنبية إلى المملكة في العامين القادمين مع انضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.



وكان سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) الرابح الأكبر بصعوده 7.9 % ليسجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 كما ارتفع سعر سهم شركة زين السعودية للاتصالات بحوالى 3.6 % في أقوى تداول منذ أبريل الماضى.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حوالى 0.5 % ليصل إلى 17706 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة بايونيرز القابضة 10 % لينزل إلى 9.58 جنيه مصري بعد أن قالت شركة الخدمات المالية إنها ستزيد رأسمالها بنسبة 30 % وستباع الأسهم الجديدة إلى المساهمين الحاليين بسعر 5 جنيهات للسهم.



وهوى مؤشر تداول أسهم سوق مال دبي العام بأكثر من 1.4 % ليصل إلى 3088 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 3.6 % وانخفض سعر السهم هذا العام بفعل ضعف سوق العقارات في الإمارة.



وفشلت أرباح قوية لبنوك دبى في دعم أسهمها وهبط سعر سهم بنك دبي الإسلامي 1.8 % بعد أن سجل البنك زيادة بلغت 17 % في صافي الربح الفصلي بينما تراجع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في الإمارة 0.5 % رغم تسجيله زيادة 27 % في الربح الفصلي ليتفوق على توقعات المحللين.



وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.5 % ليسجل 4682 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % ليهبط إلى حوالى 4752 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 4778 نقطة.

