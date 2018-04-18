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رئيس جديد لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية
الأربعاء 18 أبريل 2018 07:51 م
مستشفي مصر للطيران
أخر الأخبار
مستشفي مصر للطيران
دعاء محمود
أصدر صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارا بتكليف الدكتور خالد محمد المحمودي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، خلفا للدكتور عادل مزروع.
ووجه مسلم شكره وتقديره لمزروع على ما قدمه من جهد كبير خلال فترة توليه منصب رئاسة المستشفى، متمنيا للمحمودي النجاح والتوفيق في منصبه الجديد.
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