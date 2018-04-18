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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد التهديدات للنظام المالي العالمي
الأربعاء 18 أبريل 2018 07:46 م
صندوق النقد الدولى
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولى
واشنطن -أ ش أ
حذر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء من أن التهديدات للنظام المالي العالمي آخذة في التزايد, مع ارتفاع أسعار الأصول الخطرة على نحو يعيد إلى الأذهان السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية.
واوضح الصندوق في النسخة الجديدة من تقرير الاستقرار المالي العالمي، الصادر على هامش اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين في واشنطن، ان المخاطر الهبوطية في الاستقرار المالي العالمي زادت "إلى حد ما" على مدى الأشهر الستة الماضية.
وأضاف أن الضعف المالي الذي تراكم خلال سنوات من التقلبات المنخفضة للغاية والتقلبات يمكن أن يجعل الطريق أمامنا وعرا ويمكن أن يعرض النمو للخطر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المستثمرين “لا ينبغي أن يطمئنوا كثيرا” بعد عدم حدوث أي تعطل كبير عقب عمليات البيع الحادة التي هزت الأسواق في فبراير، مستكملا انه لا تزال تقييمات الأصول الخطرة مستمرة، مع ظهور بعض ديناميكيات دورة الائتمان في مرحلة متأخرة، تذكرنا بفترة ما قبل الأزمة العالمية.
وأوضح أن هذا يجعل الأسواق عرضة لتضييق حاد في الأوضاع المالية, ما قد يؤدي إلى تباطؤ مفاجئ لأقساط المخاطر وإعادة تسعير الأصول الخطرة.
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