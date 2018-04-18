محلب: 4 مليارات جنيه حصيلة عمل لجنة استرداد أراضي الدولة حاليا

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أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة قامت باسترداد 4 مليارات جنيه حتى الآن من قيمة أرضي الدولة المتعدى عليها، ودخولها لخزانة الدولة، فضلا عن تقنين عدد كبير من الأراضي.



وأشار محلب – خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء – إلى أن اللجنة نجحت في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، حيث تم التوصل لحلول تضمن استرداد حق الدولة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين، حتى لا تتضرر الاستثمارات المقامة على تلك الأراضي وسواء بالدفع مرة واحدة أو على أقساط، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



وشدد على أن اللجنة تراعي دائما التوازن بين تحقيق البعد الاجتماعي لأصحاب الأراضي وتطبيق القانون لاسترداد حق الدولة والحفاظ على الاستثمارات والمستثمرين، لافتا إلى أن اللجنة عقدت أمس اجتماعها رقم 270، على أن يتم تخصيص الاجتماع المقبل لمراجعة ودراسة المشكلات التي واجهتها اللجنة خلال فترة عملها، ومنها 3 آلاف كيلو حرم على جانبي النيل وفروعه، الأمر الذي يستلزم تفعيل دور القانون في مراقبة تلك الأراضي.