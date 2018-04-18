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رياضة
الخطيب يطلب تقريرا شاملا عن مزايدة عقد رعاية النادي الأهلي
الأربعاء 18 أبريل 2018 07:14 م
النادي الأهلي
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النادي الأهلي
المال- خاص
طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, تقريرا شاملا عن المزايدة الخاصة بعقد الرعاية الجديد للنادي, وكل ما دار في هذا الشأن سواء قبل طرح المزايدة أو بعدها, لدراسته وعرض الموقف بالتفصيل على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.
وكلف رئيس النادي الأهلي وفق ما نشره الموقع الرسمي للنادي بهذه المهمة كلا من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس لجنة البت في المزايدة بالتنسيق مع المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة القانونية, ومحمد فتحي ممثل للإدارة القانونية, وسعد شلبي مستشار التسويق بالنادي, وسيجتمع محمود الخطيب بهذه اللجنة عند عودته من رحلة العلاج; لمناقشة الأمر قبل دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وبحث ملف الرعاية واتخاذ القرار المناسب.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لرئيس الأهلي لكافة الملفات الخاصة بالنادي وقطاعاته الرياضية والإدارية منذ سفره للعلاج ما بين أبوظبي وألمانيا بسبب آلام الظهر وحرصه الكامل على تسيير الأمور بالشكل الطبيعي بما يضمن الاستقرار والتقدم في كل الاتجاهات.
ومن المنتظر أن يغادر رئيس الأهلي المستشفى في ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة بعد جراحة العمود الفقري التي أجراها قبل ثلاثة أيام بمعرفة البروفيسور الألماني ماير والذي طمأن رئيس النادي الأهلي على نجاح العملية لا سيما وأنه يشعر بتحسن كبير في حالته الصحية بعد الجراحة لكن لا يزال يحتاج لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع بناء على تعليمات الطبيب.
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