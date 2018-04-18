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سيـــاســة
إسماعيل يشهد توقيع بروتوكولات خاصة بتطوير التعليم
الأربعاء 18 أبريل 2018 07:09 م
إسماعيل يشهد توقيع بروتوكولات خاصة بتطوير التعليم
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إسماعيل يشهد توقيع بروتوكولات خاصة بتطوير التعليم
المال- خاص
شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع 7 عقود تعاون مع شركاء حول العالم في مجال التعليم، بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وجاءت عقود التعاون التي وقعها عن الجانب المصرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من الشركات حول العالم في مجالات متنوعة، تشمل شراء التصحيح الرقمي بجانب عمليات التدريب، وكذلك شراء المحتوى العربي الرقمي لخدمة مخرجات التعلم من الصف الأول الابتدائي وحتي الثانوية العامة وشراء عدد هائل من القواميس العربية يبلغ 30 قاموس بجانب عدد من القواميس التخصصية، وتصميم المناهج وتدريب المعلمين، وحل المسائل الرياضية بجانب شراء 5740 فيديو لشرح مواد العلوم .
وأشار وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن كافة هذه العقود سيتم وضعها علي بنك المعرفة لتعظيم الإستفادة منها
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