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سيــارات
بالصور.. 50 عاما على إنتاج تويوتا هايلكس
الأربعاء 18 أبريل 2018 06:48 م
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شريف عيسى
تحتفل تويوتا العالمية بمرور 50 عاماً على بدء نشاط إنتاج وتصنيع طرز "هايلكس" والمنتمية لفئة الشاحنات "بيك آب"، والتى تمكنت عبر ثمانى اجيال تم انتاجها من بيع ما يقرب من 17.7 مليون سيارة فى جميع دول العالم المتوافرة بها.
وظهر الجيل الأول من هايلكس فى مارس 1968، واللى جاءت نتيجة تعاون مشترك بين تويوتا موتورز وشركة هينو للسيارات المحدودة في مصنع هامورا، وكانت بمحرك 1500 سى سى، بقوة 70 حصان، تتسع 3 ركاب، حمولة طن واحد فقط، وكانت تتوافر بفئة واحدة فقط.
وفى مايو 1972، تم كشف النقاب عن الجيل الثانى من هايلكس بمحركين 4 سليندر سعة 1600 سى سى، بقوة 83 حصان، ومحرك أخر 2000 سى سى، بقوة 105 حصان، وتوافرت بثلاث فئات وهم دوبلكس، ولونج بادى دوبلوكس، وهاى واى، وانتجت بالتعاون مع هينو موتورز.
وظهر الجيل الثالث من هايلكس سبتمبر عام 1978، بمحرك سعة 1.6 لتر اللى كان متواجداً فى الجيل الثانى، بقوة 80 وتم التخلى عن محرك 2000 سى سى، وتوافرت عبر 3 فئات مختلفة.
وقدمت تويوتا هايلكس الجيل الرابع الجديد كلياً من هايلكس فى نوفمبر 1983. وتوافرت بمحركين، الأول جر أمامى سعة 1600 سى سى، بقوة 80 حصان، وقدمت عبر فئتين، أما المحرك الثانى فكان سعة 2000 سى سى بقوة 95 حصان ذات دفع رباعى.
وظهر الجيل الخامس من هايلكس فى سبتمبر 1988، وشهد هذا الجيل تقديم السيارة بنظامين دوبل كبينة، وكانت بمحرك سعة 2000 سى سى بقوة 88 حصان، اما عن هايلكس ذات الكبينة الواحد فكانت موافرة بمحركين الأول 2000 سى سى قوة 88 حصان، والثانى 2800 سى سى ، بقوة 91 حصان.
وتم تقديم الجيل السادس ديسمبر 1997، وكانت بمحركين سعة 2000 سى سى قوة 110 حصان، ومحرك أخر 3000 سى سى بقوة 91 حصان.
أما الجيل السابع، فتم إطلاقه في أغسطس 2004 كشاحنة صغيرة للبيع في أكثر من 140 دولة حول العالم، ويعد أول هايلاكس يتم إنتاجها خارج اليابان ، حيث يتم إنتاج معظم السيارات في تايلاند وجنوب أفريقيا والأرجنتين، وماليزيا وباكستان وفنزويلا.
أما الجيل الثامن فتم إطلاقها مايو 2015، وهو متوافر فى مصر منذ 2016.
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