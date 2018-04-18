قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

محطة المياه

المال – خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيام إحدى شركات المقاولات بكسر ماسورة رئيسية قطر 1000 مم، بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، فقد تم قطع المياه عن المناطق التالية: (عزبة الوالدة – وادى حوف – تقسيم النصر للسيارات – منطقة المصانع – مساكن الضباط)، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.



وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، عن طريق الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

