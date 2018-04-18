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ثقافة وفنون
محمد صلاح بطل الملتقي الدولى للكاريكاتير
الأربعاء 18 أبريل 2018 06:23 م
محمد صلاح 3
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محمد صلاح 2
سلوى عثمان:
عرض أكثر من 350 فناناً تشكيلياً من جميع دول العالم، مئات الرسوم الكاريكاتورية، فى قصر الفنون، بساحة الأوبرا المصرية، فى تجمع نظمته الجمعية المصرية للكاريكاتير، للعام الخامس على التوالى، فى شهر أبريل ، تحت عنوان الملتقي الدولى للكاريكاتير.
تنوعت الرسومات بين صور لشغب ملاعب كرة القدم، والمغالاة فى أسعار لاعبيها، بالإضافة لصور للمشجعين، وذلك فى إطار فكرة الرياضة التى تم إطلاقها ضمن فاعليات العام الحالى، بالتزامن مع قرب إنطلاق نهائيات كأس العالم، بروسيا.
ورغم اختلاف ثقافات الرسامين المشاركين، إلا أنهم عبروا عن مشاكل إنسانية عامة، بوجهات نظر مختلفة.
بلغ عدد اللوحات حوالى 650 لوحة، ظهر منها العديد من البورتريهات للعديد من نجوم اللعبة، منهم الراحل محمد على كلاي، والمصرية فريدة عثمان، بطلة العالم فى السباحة .
وجاء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى فى مقدمة أصحاب البورتريهات الكاريكاتورية للرسامين حول العالم.
كرم الملتقى مجموعة من المصريين، منهم محمد عفت، وحسن الفداوي، وشريف عليش، وياسر جعيصة، وتم اختيار بلجيكا لتكون ضيفة الشرف، كما شهد الملتقى تخصيص ندوة للكاريكاتير البلجيكي، أول أمس، تناولت نشأته وتطوره وأهم فنانيه، تحدث خلالها الرسام البلجيكي لوك ديسكماجر، ومديرة مركز الكاريكاتير الأوروبي، ساسكيا جيسنيس .
وقررت اللجنة المنظمة إهداء الدورة الحالية لروح الفنان الأرميني الأصل ألكسندر صاروخان (1898 ـ1977)، الذى يعد أحد أهم رسامي الكاريكاتير السياسى على الإطلاق، وكان قد عمل بمجلة "الجريدة المصورة" عام 1924، وفي العديد من الصحف المصرية، إلى أن إلتحق بمجلة روزاليوسف عام 1928، ليؤسس هو وفاطمة اليوسف، ومحمد التابعي، مدرسة كاريكاتورية متفردة، أسفرت عن ميلاد الشخصية الكاريكاتورية الأشهر "المصري أفندي" .
ترك "صاروخان" روزاليوسف، للعمل مع التابعي بمجلة آخر ساعة عام 1934، واستقر به الحال في دار أخبار اليوم منذ عام 1946 حتى رحيله عام 1977، ومنحته الدولة الجنسية المصرية تقديرًا له عام 1955، كما أطلق اسمه على أحد شوارع منطقة النزهة .
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