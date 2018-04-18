غدا ختام الدورة الثالثة لمواسم نجوم المسرح الجامعي

مسرح

سلوى عثمان



تختتم غدًا الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، ويرأس المهرجان المخرج خالد جلال، وتحمل اسم عودة الروح "دورة فاطمة علي" وعقدت فعاليات النهرجان بمركز الإبداع الفني من يوم 10 إلى 19 أبريل الجاري



وكرّم المهرجان اسم الفنان الراحل أحمد راتب، والمخرج الكبير عصام السيد، والفنانة إيمان السيد، والفنان عمرو رمزي، وسامح حسين، وسامي مغاوري، وفتوح أحمد وبيومي فؤاد، باعتبارهم بدأوا مواهبهم من مسرح الجامعة.



وتضمن المهرجان 9 عروض مسرحية من جامعات مصر المختلفة، وشاركت جامعة سيناء لأول مرة بالمهرجان، وكذلك إحدى الجامعات الخاصة



وتضم لجنة تحكيم الموسم الثالث من المهرجان: الناقد عاطف النمر، رئيسًا للجنة، والفنان يوسف إسماعيل، والدكتورة نعيمة عجمي، والمهندس محمد الغرباوي، والمخرج هاني عفيفي.



ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز، حسب لائحة المهرجان، كالتالي: اختيار ثلاثة عروض فائزة: عرض أول، وآخر عرض ثان، ومسرحية عرض ثالث، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة أحسن مصمم ديكور، جائزة أحسن ملابس، جائزة أحسن إخراج.



كما أنه من حق لجنة التحكيم أن تمنح شهادات تقدير وتميز لبعض العناصر التي ترى اللجنة أنها متميزة لكن لا ترقى إلى الحصول على جوائز، وهي جائزة لجنة التحكيم.



وتكون الجوائز أدبية فقط، مع منح الفرصة للعروض الثلاثة الفائزة للعرض على مركز الإبداع بالقاهرة ومركز الإبداع بالإسكندرية، وأما الأفراد الحاصلين على جوائز المهرجان فأمامهم فرصة للدراسة والتدريب بمركز الإبداع الفني دون الخضوع لاختبارات جديدة .