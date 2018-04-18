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سيــارات
الصناعات المغذية تسوق أجزاء سيارات للأمل وAAv
الأربعاء 18 أبريل 2018 05:49 م
إيهاب أبوالعنين
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إيهاب أبوالعنين
أبوالعنين: العربية الأمريكية تبحث زيادة المكونات فى تعديلات جراند شيروكى
الأمل قررت الاعتماد على استخدام اكصدامات byd المحلية
أحمد عوض
أكد إيهاب أبوالعنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الرابطة خاطبت مصانع "اﻷمل، والشركة العربية اﻷمركية "AAV"، الإثنين الماضي؛ لتسويق بعض منتجاتها من المكونات فى إنتاج طرازات لادا وبى واى دى وجيب وتويوتا.
وأوضح لـ"المال"، أن الرابطة ستعمل على إزالة عوائق عدم اعتماد مصنعي السيارات على بعض المكونات المحلية لأسباب تتعلق بارتفاع التكاليف مقارنة بالمستوردة لضعف الكميات، موضحاً أن هناك شركات مغذية قررت تخفيض أسعار منتجاتها مقابل الحصول على شهادات "OEM" من مصانع السيارات لتكون بوابة تصديرها للخارج.
وأشار أبوالعنين، أن مساعى الرابطة لتسويق المنتجات المحلية أسفرت عن اعتماد مجموعة الأمل على بعض الأجزاء المحلية الصنع، ومنها اكصدمات "BYD"، والتى كانت تستوردها، مؤكدًا أن "الرابطة" ستُرسل منشورا لشركات الصناعات المغذية بتفاصيل العرض الفني والمالي بالنسبة للمنتج المراد تصنيعه.
وأضاف أن العربية اﻷمريكية "AAV" أبلغت الرابطة بسعيها لزيادة نسب المكون المحلي فى إنتاج طرازاها جراند شروكى بتعديلاته الجديدة خلال 2019؛ هو ما دفع "المغذية" بإعداد قائمة بأسماء المصانع المؤهلة بتوريد المكونات للمفاضلة بينهم خلال ديسمبر المقبل.
في السياق ذاته، أوضح أنه من المرتقب سيتم عقد اجتماع مع ممثلي قطاع التصنيع بشركة تويوتا؛ للوقوف على فرص زيادة نسب المكون المحلي بسيارات "فورتشنر" عبر إدخال مكونات إنتاج محلية جديدة بالفئات المصنعة خلال الفترة المقبلة.
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