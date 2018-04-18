مثلث ماسبيرو

محمود زكي



قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إنه من المتوقع الإنتهاء من إزالة كافة المباني بمنطقة مثلث ماسبيرو نهاية الأسبوع القادم.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن تم تحديد نسبة استقطاع من ملاك الأراضي للتوسعات على الشوارع وكذلك تنفيذ وحدات للمواطنين الذين فضلوا العودة بعد عملية التطوير مشيرًا إلى أن نسبة الاستقطاع تتراوح بين 19% إلى 40% بحد أقصى.



وأوضح أنه تم إخلاء ما يقارب من 98% من سكان منطقة مثلث ماسبيرو لحد الآن ومن المتوقع أن يتم الإخلاء بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرًا إلى أن الصندوق أودع التعويضات بالكامل لمحافظة القاهرة والتي تقوم بصرف التعويضات عن طريقها.



وأشار إلى أيضًا إخلاء أكثر من 84% من إجمالي شغالي الوحدات التجارية بعد الإتفاق على تحديد قيمة تتراوح بين بين 3000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر المربع.



ولفت إلى أنه تم تحديد دعم مهني للوحدة التجارية ككل يتراوح بين 60 ألف إلى 80 ألف جنيه وذلك اسوة بالدعم الاجتماعي الذي تم تقديمه للوحدة السكنية والذي قدر بحوالي 40 ألف جنيه مشيرًا إلى أن عدد المحال التجارية بالمنطقة يتجاوز 840 محل.

