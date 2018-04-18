EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
صندوق تطوير العشوائيات: إخلاء 98% من سكان مثلث ماسبيرو للآن
الأربعاء 18 أبريل 2018 05:19 م
مثلث ماسبيرو
أخر الأخبار
مثلث ماسبيرو
محمود زكي
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إنه من المتوقع الإنتهاء من إزالة كافة المباني بمنطقة مثلث ماسبيرو نهاية الأسبوع القادم.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن تم تحديد نسبة استقطاع من ملاك الأراضي للتوسعات على الشوارع وكذلك تنفيذ وحدات للمواطنين الذين فضلوا العودة بعد عملية التطوير مشيرًا إلى أن نسبة الاستقطاع تتراوح بين 19% إلى 40% بحد أقصى.
وأوضح أنه تم إخلاء ما يقارب من 98% من سكان منطقة مثلث ماسبيرو لحد الآن ومن المتوقع أن يتم الإخلاء بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرًا إلى أن الصندوق أودع التعويضات بالكامل لمحافظة القاهرة والتي تقوم بصرف التعويضات عن طريقها.
وأشار إلى أيضًا إخلاء أكثر من 84% من إجمالي شغالي الوحدات التجارية بعد الإتفاق على تحديد قيمة تتراوح بين بين 3000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر المربع.
ولفت إلى أنه تم تحديد دعم مهني للوحدة التجارية ككل يتراوح بين 60 ألف إلى 80 ألف جنيه وذلك اسوة بالدعم الاجتماعي الذي تم تقديمه للوحدة السكنية والذي قدر بحوالي 40 ألف جنيه مشيرًا إلى أن عدد المحال التجارية بالمنطقة يتجاوز 840 محل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا