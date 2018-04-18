التموين تنشئ وحدة مركزية لإدارة مشروع جمعيتى

مشروع جمعيتي وزارة التموين

حمد مجدي



قرر الدكتور، على المصيلحى وزير التموين، إنشاء الوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة؛ للتأكيد على أهمية المشروع فى المرحلة القادمة، وما يستتبعه من فتح مراحل جديدة عقب الانتهاء من المرحلة الثانية.



ووصلت عدد منافذ المرحلة الأولى 3000 منفذ ومستهدف فتح 2000 منفذ فى المرحلة الثانية، وتزايد الإقبال على التقدم لهذا المشروع فى ظل النجاحات التى تحققت بالفعل على أرض الواقع.



وتختص هذه الوحدة المركزية بالعديد من الاختصاصات ومنها تلقى الطلبات، الرد على الاستفسارات والشكاوى ، وإعداد التقارير والبيانات الدورية عن المشروع ومؤشرات الأداء، متابعة سير تنفيذ المشروع وفقاً للخطة والسياسة الموضوعه للمشروع، واقتراح الأفكار والمبادرات التى من شأنها تطوير المشروع.



وتتضمن تشكيل الوحدة اختيار رئيس للوحدة وعدد ثلاثة اعضاء وجميعهم من العاملين بوزارة التموين وتخضع هذه الوحدة والعاملين بها للإشراف المباشر من معاون الوزير المختص بالمشروع والذى يقوم بدوره بعرض نتائج أعمالها على السيد الوزير.

