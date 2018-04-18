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اقتصاد وأسواق
التعليم تعتزم شراء كتب مدرسية للعام المقبل بقيمة 420 مليون جنيه
الأربعاء 18 أبريل 2018 04:19 م
وزارة التربية والتعليم
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وزارة التربية والتعليم
المال - الخاص
تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء كتب مدرسية للعام المقبل بقيمة 420 مليون جنيه، وفق بيان لمجلس الوزراء.
ووفق البيان ذاته، وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعه الأسبوعي اليوم على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد بالأمر المباشر على شراء كتب مدرسية للعام الدراسي 2018/2019، في حدود مبلغ 420 مليون جنيه.
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