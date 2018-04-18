التعليم تعتزم شراء كتب مدرسية للعام المقبل بقيمة 420 مليون جنيه

وزارة التربية والتعليم

المال - الخاص



تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراء كتب مدرسية للعام المقبل بقيمة 420 مليون جنيه، وفق بيان لمجلس الوزراء.



ووفق البيان ذاته، وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في نهاية اجتماعه الأسبوعي اليوم على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد بالأمر المباشر على شراء كتب مدرسية للعام الدراسي 2018/2019، في حدود مبلغ 420 مليون جنيه.