حب زمان يحقق مليون مشاهدة لياسمين على خلال أيام

ياسمين على



أحمد حمدى



منذ بدايتها الفنية، لا تتوقف النجمة الشابة ياسمين علي، عن مفاجأة جمهورها وعشاق صوتها العذب، من خلال حضورها القوي، والبحث الدائم عن الموضوعات الفنية المتجددة، لتضرب موعداً جديداً مع النجاح والتألق، وذلك بعد ان طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب جديد لياسمين على بعنوان: "حب زمان"، وحقق العمل فور ظهوره أصداء رائعة، وأعلى نسبة مشاهدة عبر مواقع الفيديوهات الشهيرة، وتخطى حاجز المليون مشاهدة بعد أيام قليلة من بدء عرضه، حيث ان اجتمعت فيه كل عناصر النجاح والتميز والألق.



فيديو كليب "حب زمان" ، هو الأول لياسمين خلال مسيرتها الفنية ، وتم تصويره الشهر الماضى على مدار ٤ أيام ما بين إحدى الفيلات فى منطقة شبرامنت وإحدى المزارع بمحافظة المنيا بصعيد مصر، بتوقيع المخرج المتميز فادى حداد ، وفريق عمل متخصص من مصر ولبنان ، كتب لها الفكرة المنتج فهد زاهد ، وتألقت خلاله ياسمين على بمشاهد تصويرية سينمائية مُلفته أنجزت بمعايير عالمية وكادرات تصويرية مبتكرة، تم إعدادها بحرفية عالية ، تأخذ المشاهد فى رحلة فنية متناسقة بين جمال الطبيعة المصرية ورومانسية ياسمين ، من خلال رؤية مبهجة ومعبرة ترجمها فادى حداد فى شكل سينمائى ، لامساً فيه المناظر الطبيعية الخلابة ، المغلفة بالبساطة ، من خلال إطلالة رقيقة لياسمين على ، ليظهر العمل وكانه فيلم سينمائى قصير، برؤية مبهجة ومعبرة عن كلمات الأغنية التى كتبها تامر حسين، ولحنها محمد يحيى ، وحقق الكليب فور عرضه أصداء رائعة، ليواكب النجاح الكبير وردود الأفعال الإيجابية التى حققتها أغنية "حب زمان" منذ طرحها ، ومحاولة ياسمين على الخروج عن المألوف، بتقديم أسلوب غنائى جديد، لتظهر الأغنية والفيديو كليب بصيغة مختلفة.