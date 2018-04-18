تكريم أبطال حرب أكتوبر على هامش مهرجان الإسماعيلية السينمائى

أحمد حمدى



أقامت اليوم إدارة الدورة العشرين لمهرجان الاسماعيلية السينمائى الدولى احتفالية تكريم لأبطال حرب أكتوبر المجيدة (معركة الوعي) وتولى تكريم الأبطال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان.



تحدث فى بداية التكريم الدكتور خالد عبد الجليل قائلا: ننحنى جميعآ احترامآ وتقديرآ لجيشنا العظيم الذى يبذل قصارى جهده

كى يحقق لنا جميعآ كمصريين حياة كريمة.



وذكر عبد الجليل أن ادارة المهرجان أصرت على تنظيم احتفالية لتكرم أبطالنا بالقوات المسلحة، رغم أن مهرجان الإسماعيلية هو سينمائى ولكننا لا يمكن أن نغفل دور أبطالنا العظام فى تحقيق الأمن والاستقرار والذى بدونه لن نستطع إقامة هذا المهرجان من الأساس.



كما أعلن عبد الجليل أن المركز القومى للسينما يقوم حاليا بمشروع متكامل بالتعاون مع (مجموعة ٧٣ مؤرخين) وسيتم البدء بالعمل عليه الأسبوع المقبل لتحويل المادة الكاملة عندهم من وثائق نادرة عن تاريخ جيشنا بالكامل الى مجموعة من الافلام القصيرة تحمل اسم برنامج الوعى.



وخلال التكريم قدم كل من الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان شهادات تقدير لكل من

اللواء محمد مجدى عبد الحميد و اللواء ابراهيم شكيب سالم واللواء محمد وئام سالم واللواء مجدى أحمد شحاته و اللواء محى الدين خليل نوح و اللواء أحمد زياد.



وفى النهاية تقدم المكرمون بالشكر للدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما وإدارة المهرجان بالكامل .



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى انطلقت فعالياته الأربعاء الماضى بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية وعدد كبير من النقاد والسينمائيين وتختتم فعالياته اليوم الثلاثاء ويقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.