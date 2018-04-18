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ثقافة وفنون
طارق عبدالحليم يستعد لتصوير كليب جديد
الأربعاء 18 أبريل 2018 02:56 م
طارق عبدالحليم
أخر الأخبار
طارق عبدالحليم
أحمد حمدي
يعقد حاليًا المطرب طارق عبد الحليم، جلسات عمل مكثفة مع المخرج إسلام فتحي لوضع اللمسات النهائية على كليبه الجديد الذي يستعد لتصويره خلال الأسبوع المقبل.
الكليب المقرر تصويره كتب كلماته الشاعر الغنائي محمد البوغا وألحان محمد عبد المنعم وقد حرص عبد الحليم على أن يكون تصويره في القاهرة وتحديدًا في منطقة 6 أكتوبر فاختار أماكن متنوعة في "القرية الكونية" التي تتميز بوجود نماذج لكافة مناطق مصر من أثار وسياحة وأبرزها برج القاهرة والأهرامات التى تحاكي الواقع بأشكال جذابة وجميلة وألوان تبهر الابصار وتوضح معالم مصر الجميلة وهو مايناسب طبيعة الكليب الذي يغلب عليه الطابع الاجتماعي الشبابي ويهتم عبد الحليم بكل تفاصيل الكليب حتى يقدم عملًا فنيًا يحظى باعجاب جمهوره.
في نفس السياق يحرص عبد الحليم، على انتهاج نفس الاتجاه الذي كان يقدمه من قبل فى اختياره لأغانية البسيطة وذات الكلمات السهلة ولكن مع التطور فى الموسيقى والتوزيع فى اللحن.
الكليب سيتم طرحه في عطلة عيد الفطر للمنافسة في السوق الغنائي الذي يزداد اشتعالا في هذا التوقيت من كل عام لطرح معظم المطربين كليباتهم وألبوماتهم الجديدة.
من أشهر أغاني طارق عبد الحليم " ياواد يا واد"، "أنا طارق"، "يا قشطة"، "آخر العنقود" وجميعها حققت نجاحًا كبيرًا دفع القنوات الفضائية للحرص على عرضها بشكل مستمر.
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