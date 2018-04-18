اقتصادية القناة تبحث مع شركة أمريكية تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد



أمانى العزازى



استقبلت موانئ بورسعيد وفدا من شركة باثفايندر الأمريكية لبحث تشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد وضخ استثمارات فى مجال إنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.



وقد ضم الوفد جيفرى ديفس رئيس مجلس الإدارة واندرو ساوث ويل المدير التنفيذي للشركة ومى مجدى المدير التنفيذى للشركة بالقاهرة واللواء هيثم حمودة استشارى الشركة.



كان فى استقبال الوفد القبطان على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، وقام باصطحابهم فى جولة بحرية فى قناة السويس والارصفة الجديدة ومعدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والمنطقة الصناعية وزيارة أنفاق جنوب بورسعيد.



وقال جيفرى ديفس إن الشركة لديها رغبة كبيرة فى الاستثمار فى مصر وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة للبدء فورا فى دراسة جدوى لتنفيذ محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد وأنهم قاموا بالفعل بالتباحث مع مشغلين لمحطة الحاويات.



وتابع أن الشركة لديها رأس مال أكثر من 500 مليون دولار وأن لديهم مرونة كبيرة فى شكل نموذج الأعمال طبق للإتفاق JOINT VENTURBOTPPP وسوف تستمر الزيارة لمصر حتى 27 أبريل.



وكان اللواء بحرى عبدالقادر درويش - نائب رئيس الهيئة الاقتصادية قد اجتمع مع الوفد بمبنى الهيئة الإقتصادية بالقاهرة للتباحث وعرض الفرص والحوافز الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين.