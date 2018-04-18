EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
اقتصادية القناة تبحث مع شركة أمريكية تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد
الأربعاء 18 أبريل 2018 01:43 م
اقتصادية القناة تبحث مع شركة أمريكية تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد
أخر الأخبار
اقتصادية القناة تبحث مع شركة أمريكية تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد
أمانى العزازى
استقبلت موانئ بورسعيد وفدا من شركة باثفايندر الأمريكية لبحث تشغيل محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد وضخ استثمارات فى مجال إنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
وقد ضم الوفد جيفرى ديفس رئيس مجلس الإدارة واندرو ساوث ويل المدير التنفيذي للشركة ومى مجدى المدير التنفيذى للشركة بالقاهرة واللواء هيثم حمودة استشارى الشركة.
كان فى استقبال الوفد القبطان على عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، وقام باصطحابهم فى جولة بحرية فى قناة السويس والارصفة الجديدة ومعدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع والمنطقة الصناعية وزيارة أنفاق جنوب بورسعيد.
وقال جيفرى ديفس إن الشركة لديها رغبة كبيرة فى الاستثمار فى مصر وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة للبدء فورا فى دراسة جدوى لتنفيذ محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد وأنهم قاموا بالفعل بالتباحث مع مشغلين لمحطة الحاويات.
وتابع أن الشركة لديها رأس مال أكثر من 500 مليون دولار وأن لديهم مرونة كبيرة فى شكل نموذج الأعمال طبق للإتفاق JOINT VENTURBOTPPP وسوف تستمر الزيارة لمصر حتى 27 أبريل.
وكان اللواء بحرى عبدالقادر درويش - نائب رئيس الهيئة الاقتصادية قد اجتمع مع الوفد بمبنى الهيئة الإقتصادية بالقاهرة للتباحث وعرض الفرص والحوافز الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا