العروبة للسمسرة تمد أجلها 25 عامًا جديدة

شركة العروبة للسمسرة

رجب عزالدين



وافقت عمومية شركة العروبة للسمسرة، على مد أجلها 25 عامًا جديدة، تنتهى 19 إبريل 2044.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن العمومية وافقت بجلستها المنعقدة 28 مارس الماضى على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسى لإدخال الأجل الجديد.



وسجلت الشركة صافى خسائر قدرها 1.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 401 ألف جنيه خلال 2016.



وأرجعت الشركة تلك الخسارة إلى ارتفاع الخسائر إلى قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذته الحكومة في نوفمبر 2016.



تأسس الشركة عام 1987 للعمل فى مجال السمسرة بالبورصة المصرية.



ويبلغ رأسمال الشركة 24.5 مليون جنيه، موزعًا على 24.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد.