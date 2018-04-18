وزير التجارة يتلقى 3 تقارير بشأن أداء هيئة الجودة

طارق قابيل في حوار مع روسيا اليوم

محمد ريحان



تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير تفصيلية، حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد خلال شهر مارس الماضي.



وأكد الوزير أن تطوير منظومة الجودة المصرية وتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للارتقاء بالبنية التحتية للجودة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية، فضلًا عن الجهات المعنية المصرية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء في السوق المحلى أو الأسواق الخارجية.



وفي ذات الإطار قال المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة إن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ41 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لشركتين تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 241 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلا عن إجراء 18 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، إلى جانب إعداد 260 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت أيضًا خلال شهر مارس بالرد على نحو 84 استفسارًا فنيًا من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 64 إخطارًا واردًا من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 65 شكوى من شكاوى المستهلكين.



وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 951 قياس ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 1901 اختبارا و236 فحص لعينات معامل كيماوية وإجراء 1405 اختبارات و59 فحص لعينات معامل هندسية، وكذا إجراء 427 اختبارا و45 فحص لعينات معامل غزل ونسيج فضلًا عن إجراء 605 اختبارا و137 فحصا لعينات معامل غذائية.



ومن جانبه أوضح المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قد قام خلال شهر مارس الماضي بإجراء 9 عمليات فحص ومراجعة لوثائق فنية لاعتماد 3 معامل اختبار، و3 معامل معايرة، و1 معمل طبي، ومنح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة لجهتين، كما قام المجلس بإجراء 26 زيارة ميدانية لتقييم 12 معامل اختبار، و5 معامل معايرة، و5 معامل طبية، و1 جهة تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة، و1 من مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية.



وأشار إلى قيام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ8 جهات تقييم ومطابقة منها 4 معامل اختبار، و2 معامل معايرة، و1 معمل طبي، وجهة منح شهادات نظم، مشيرًا إلى أن (إيجاك) قد أستأنف الأعمال التحضيرية استعدادا لزيارة التقييم الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد والمزمع تنفيذها نهاية شهر مايو المقبل بواسطة فريق التقييم الدولي للمنظمة.



وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومي للجودة خلال شهر مارس الماضي أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد أن المعهد قام بتقديم الخدمات التدريبية المتعلقة بتطبيق نظام الأمان في نظم المعلومات طبقًا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 27001، بالإضافة إلى إعداد مراجع داخلى طبقًا للمواصفة الدولية أيزو 19011، والأيزو 9001/ 2015 الخاصة بتدقيق أنظمة إدارة الجودة.



وأضاف عتمان أن المعهد قام أيضا بمراجعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركات عاملة في تقديم خدمات التدريب والتأهيل، وجار متابعة 4 جهات تأهيل وتم إجراء 4 زيارات ميدانية بما يسهم في تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعي والخدمي وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصري.