EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
خارجية البرلمان تبحث التعاون المشترك مع ألمانيا
الأربعاء 18 أبريل 2018 12:31 م
النائب طارق رضوان
أخر الأخبار
النائب طارق رضوان
التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس مع "نيلز انن"، وزير الدولة للشؤون الخارجية بألمانيا الاتحادية، على هامش لقاءات الزيارة الرسمية للبرلمان الألماني "البوندستاج"، تحضيرًا لزيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب عقب عيد الفطر المبارك.
تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين والتشاور حول القضايا الإقليمية في المنطقة وكذلك سبل زيادة الاستثمارات الألمانية والتنسيق البرلماني بين البلدين خاصة في المحافل البرلمانية الدولية، بحضور بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا.
وشهد الحديث تأكيدًا على أهمية دور مصر في القضية الليبية والفلسطينية، ودورها في لم شمل وتوحيد رؤى الفصائل المختلفة في الدولتين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا