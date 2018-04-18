خارجية البرلمان تبحث التعاون المشترك مع ألمانيا

النائب طارق رضوان

التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أمس مع "نيلز انن"، وزير الدولة للشؤون الخارجية بألمانيا الاتحادية، على هامش لقاءات الزيارة الرسمية للبرلمان الألماني "البوندستاج"، تحضيرًا لزيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب عقب عيد الفطر المبارك.



تناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين والتشاور حول القضايا الإقليمية في المنطقة وكذلك سبل زيادة الاستثمارات الألمانية والتنسيق البرلماني بين البلدين خاصة في المحافل البرلمانية الدولية، بحضور بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا.



وشهد الحديث تأكيدًا على أهمية دور مصر في القضية الليبية والفلسطينية، ودورها في لم شمل وتوحيد رؤى الفصائل المختلفة في الدولتين.