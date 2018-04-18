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اتصالات وتكنولوجيا
IKU تدرس إنشاء مصنع محمول بمصر باستثمارات 15 مليون دولار
الأربعاء 18 أبريل 2018 12:17 م
دولارات
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دولارات
المال – خاص
أعلنت شركة "IKU" للهواتف المحمولة، اليوم الأربعاء، عن اختيار مصر لتكون مركزًا لتصنيع هواتفها المحمولة إلى جانب الصين، لتلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة، ليصبح الاستثمار الثانى فى تصنيع أجهزة المحمول بعد المحمول المصرى الذى أطلق قبل عدة أشهر.
وقال شريف عاكف، مدير عام شركة "أى كيو" العالمية، خلال زيارته للقاهرة مؤخرًا : "إن هناك دراسات مبدئية لاختيار أفضل الأماكن لاستضافة المصنع في إحدى المناطق التكنولوجية سواء في برج العرب أو منطقة أسيوط التكنولوجية"، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مصر لإقامة خطوط إنتاج لتصنيع الهواتف المحمولة باستثمارات 15 مليون دولار كمرحلة أولى.
وأضاف عاكف، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبدأ باكورة إنتاج المشروع العام المقبل، بطاقة إنتاجية 1.8 مليون جهاز سنويًا، وستصل نسبة المكون المحلي فى الأجهزة إلى 40% في المرحلة الأولى، وسيتم توجيه الإنتاج للسوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا ودول الخليج العربى، خاصة وأن الشركة لديها إدارة خاصة لتطوير الهواتف تتخذ من دبي مقرًا لها وتتطلع إلى التواجد بقوة في السوق المصرية.
وقال أحمد الوكيل، مدير عام شركة IKU مصر : "إن مصر تعد من أهم أسواق المنطقة جذباً للشركات المصنعة لأجهزة المحمول، حيث يدخل السوق 20 مليون جهاز سنويًا، بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار وفقًا لتقارير مؤسسات الأبحاث والتسويق العالمية، لذلك قررنا الاستثمار فى مصر للاستفادة من هذا السوق الضخم.
يذكر أن الشركة بدأت تواجدها في مصر خلال عام2017، وتستحوذ الشركة على 1% من سوق الهواتف الذكية و10% من الهواتف التقليدية، خلال ثلاثة أشهر من انطلاق عملياتها في مصر.
الهواتف الذكية
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