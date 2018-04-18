هيونداى تحذر من تراجع إنتاجها بالمصانع الأمريكية

سيارة هيونداى

خالد بدرالدين:



حذرت شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية، من هبوط إنتاج مصانعها بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب اعتزام الرئيس دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الحديد والألومنيوم بحوالى 25 و%15 على الترتيب، ما سيجعل الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم، تفرض بدورها جمارك على السيارات المستوردة، ومنها موديلات هيونداى.



وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد من شركات السيارات العالمية، ومنها تويوتا، وهوندا اليابانيتين، وهيونداى، وفورد الأمريكية، تحذر من ارتفاع التكاليف بسبب الجمارك الأمريكية والصينية المرتقبة، والتى ستؤدى أيضا إلى إلغاء خطط إنتاج الشركات الأجنبية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



يؤكد جيم ترينور، المتحدث الرسمى لشركة هيونداى، أن النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة، سيؤثر سلباً على إنتاج الشركات الأجنبية فى المصانع الأمريكية، علاوة على أنها ستوقف خططها التوسعية بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب لارتفاع أسعار السيارات، ومن ثم عدم القدرة على التصدير للصين، التى تهدد بمضاعفة الجمارك على السيارات من حوالى 12 إلى %25، بعد تلويح دونالد ترامب بفرض جمارك مرتفعة على الواردات.



وتنتج شركة هيونداى فى مصنعها بمدينة ألاباما الأمريكية، العديد من الموديلات مثل هيونداى سوناتا، وإلانترا سيدان، وسانتافى الرياضية، بينما تنتج شقيقتها كيا موتورز موديلات سورينتو الرياضية متعددة الأغراض، وأوبتيما سيدان فى مدينة جورجيا الأمريكية.



وطالبت أيضا شركة هوندا موتور اليابانية، الإدارة الأمريكية بمراجعة قرار فرض الجمارك على الواردات، لأنها ستؤدى إلى رفع أسعار السيارات المحلية والمستوردة، كما يؤكد تيروهيكو تاتيبى، المتحث الرسمى لهوندا التى تحصل على معظم الحديد والألومنيوم اللازم لصناعة سياراتها من الموردين للسوق الأمريكية، ما يعنى ارتفاع تكاليف الإنتاج.



أما شركة تويوتا التى تعتزم بناء مصنع جديد بقيمة 1.6 مليار دولار فى مدينة ألاباما الأمريكية، بالتعاون مع شركة مازدا موتور اليابانية، فترى أن قرار ترامب سيؤثر سلبا على الشركات الأجنبية العاملة فى المصانع الأمريكية، بسبب زيادة التكاليف، وأسعار سيارات الركوب والشاحنات التى تباع فى السوق الأمريكية، خاصة أن أكثر من %90 من الحديد تستخدمه تويوتا، أكبر شركة سيارات فى آسيا، يأتى مما تستورده الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية.



وحاولت النقابات العمالية التى تمثل شركات السيارات، مثل جنرال موتورز، وتويوتا، وموردى قطع الغيار مثل روبرت بوش، تحذير ترامب من الخسائر التى ستلحق بصناعة السيارات الأمريكية والعالمية، لكنه رد بقوله إن الحروب التجارية مفيدة لأمريكا.