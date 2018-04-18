نيسان إيجيبت تخاطب حماية المستهلك لاستدعاء الجيل الجديد من «قشقاى»

■ بعد 6 أشهر من طرحها.. لعيوب فى وحدة التحكم بالإشارات



أحمد شوقى وأحمد عوض



علمت «المال» أن شركة نيسان إيجيبت خاطبت جهاز حماية المستهلك لاستدعاء الجيل الجديد من «قشقاى» بغرض الفحص الفنى لإصلاح برمجة وحدة التحكم فى الإشارات الجانبية.



يأتى هذا الإجراء بعد نحو 6 أشهر من الإعلان عن طرح قشقاى فى شكلها الجديد على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا؛ الذى انعقد خلال سبتمبر 2017.



وأوضحت المصادر أن الشركة بادرت بإرسال خطاب إلى جهاز حماية المستهلك بتفاصيل الاستدعاء؛ المزمع الإعلان عنه قريبًا فى وسائل الإعلام على نفقة الوكيل، كما أشارت إلى خطتها لإبلاغ العملاء الذين قاموا بشراء تلك السيارات، ويجرى التنسيق بين الطرفين لتحديد العدد الإجمالى الذى سيتم استدعاؤه.



وأشارت إلى أن جميع الوكلاء المحليين ملزمون بإطلاع الجهاز على الاستدعاءات العالمية الخاصة بالطرازات الموجودة محلياً، وفى حال التخلف عن ذلك فإن الوكيل يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مضيفة أن حملات الاستدعاء المحلية تتم بالتعاون بين الوكلاء وجهاز حماية المستهلك.



وأضافت أن «نيسان إيجيبت» ستقوم بالإعلان عن شبكة مراكز الخدمة التابعة لوكلائها غير الحصريين المنوط بها القيام بأعمال الفحص والصيانة للشكل الجديد من «قشقاى»، دون أن يتحمل العميل أى تكاليف.



وتتبع «نيسان إيجيبت» بشكل كامل للشركة اليابانية وتعمل على توزيع وصيانة سياراتها عبر وكلاء غير حصريين ومنهم «أوتو إيجيبت» و«مودرن موتورز» و«السبع أوتوموتيف».



وتنتمى نيسان قشقاى إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، المزودة بمحرك تربو رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سى سى، بقوة 117 حصانًا، بعزم أقصى للدوران 190 نيوتن متر.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ بلغت مبيعات السيارة 362 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين؛ وتقل هذه المبيعات عن الأرقام التى سجلها الشكل القديم من المركبة خلال الفترة نفسها من 2017 بنحو 527 وحدة.



من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن القانون الجديد لحماية المستهلك يتضمن إلزام الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ بما فيها السيارات الكهربائية المستعملة التى تسعى بعض الشركات إلى طرحها فى السوق خلال الفترة المقبلة.