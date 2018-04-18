التباين يحكم قبضته على وثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثانى

الصناديق السيادية

أسماء السيد:



أحكم التباين قبضته على أداء وثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثانى، رغم التحسن الطفيف الذى لحق بمؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اﻷسبوع الماضى.



وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات إجمالية، بصعود %1.18 عند 17616 نقطة للمؤشر الرئيسى، و%0.25 بالنسبة لمؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، و%1.08 لنظيره اﻷوسع نطاقًا، مغلقًا عند 2263 نقطة، وبلغت قيم التداول 7.4 مليار جنيه.



وارتفعت وثائق الصناديق النقدية والدخل الثابت، فيما تباين أداء «اﻹسلامية»، مع ارتفاع غالبية الصناديق المتوازنة، عدا صندوق «الميزان» وصعود صناديق اﻷسهم، باستثناء صندوق «استثمار».



«الميزان» يتصدر «المتوازنة»



سيطر الارتفاع على إجمالى صناديق المتوازنة، عدا صندوق «بنك كريدى أجريكول الرابع - الثقة» الذى تراجع بنسبة %0.07 بقيمة وثيقة 263.31 جنيه، مقارنة بـ263.49 للأسبوع السابق له.



واحتل صندوق «بنك الكويت الوطنى -الميزان» المركز الثالث بصعود %1.47 لتصل وثيقته 354.80 جنيه، مقارنة بـ349.45 للأسبوع قبل الماضى، تلاه صندوق «بنك مصر اﻷول» بنحو %1.12 بقيمة وثيقة 233.13 جنيه، مقارنة بـ230.55، ثم صندوق «مصر الخير المتوازن» بـ%1.11 بقيمة وثيقة 24.58 جنيه، مقارنة بـ24.31 .



وفى الترتيب الرابع جاء صندوق «بنك الاستثمار العربى – سندى» بصعود %0.49، لتصل الوثيقة 14.44 جنيه، مقارنة بـ 14.37 للأسبوع قبل الماضى، تلاه صندوق «بنك التنمية والائتمان الزراعي- الماسى» بـ%0.48 بقيمة 269.31 جنيه، مقارنة بـ268.02، ثم صندوق «البنك الأهلى اﻷول» بنحو %0.41 بقيمة وثيقة 46.32 جنيه مقارنة بـ 46.13 جنيه، وأخيرًا صندوق «البنك التجارى الدولي- تكامل» بارتفاع 0.22% لتصل وثيقته 193.45 جنيه، مقارنة بـ193.03.



صعود غالبية «الأسهم»



تراجع صندوق «التجارى الدولى الثاني- استثمار» منفردًا بصناديق اﻷسهم بنسبة 1.23% لتسجل وثيقته 227.51 جنيه، مقارنة بنحو 230.36.



وهيمن الصعود على الصناديق الباقية بنسب تراوحت بين %2.49 وحتى %0.21، وجاء صندوق «بنك التعمير والإسكان – تعمير» على رأس القائمة بنسبة %2.49 بقيمة وثيقة 275.63 جنيه، مقارنة بنحو 268.94، تلاه صندوق «المجموعة العربية المصرية للتأمين» بـ%2.27 عند 397.03 جنيه، مقارنة بنحو 3.88.22.



وفى الترتيب الثالث، جاء صندوق «فاروس» بنحو %2.10 بقيمة وثيقة 151.43 جنيه، مقارنة بـ148.31، تلاه صندوق «بنك مصر الثالث» بـ%1.83 لتسجل وثيقته 990.53 جنيه، مقارنة بـ972.73، ثم صندوق «البنك اﻷهلى الثالث» بـ%1.69 بقيمة وثيقة 171.07 جنيه، مقارنة بـ168.22.



وفى المركز السادس، جاء صندوقا «بنك الكويت الوطني- نماء» و«بنك قناة السويس - اﻷجيال» بنسبة صعود %1.53 لتسجل وثيقة اﻷول 21.49 جنيه، مقارنة بـ21، وبقيمة وثيقة 18.35 جنيه مقارنة بـ18.08، ثم صندوق "كريدى أجريكول مصر اﻷول" بـ%1.44 بقيمة وثيقة 515.67 جنيه، مقارنة بـ508.36.



وفى المركز الثامن، جاء صندوق «بنك القاهرة» بصعود %1.40 بقيمة وثيقة 148.96 جنيه، مقارنة بـ 146.91، تلاه صندوق «بنك الإسكندرية» بـ%1.39 بقيمة وثيقة 455.8 جنيه، مقارنة بـ 449.54، ثم صندوق «بنك مصر الثانى» بنحو %1.38 بقيمة وثيقة 130.8 جنيه، مقارنة بـ129.02، ثم صندوقا «مصر إيران» و«كريدى أجريكول الثانى» بقية وثيقة 752.72 جنيه، مقارنة بـ742.73 للأول وبقيمة 233.49 جنيه، و230.39 للآخر. وفى الترتيب الثالث عشر، جاء صندوق «بايونيرز – الرائد» بـ%1.29 بقيمة وثيقة 140.16 جنيه، مقارنة بـ138.37، تلاه صندوق «بنك بلوم مصر» بارتفاع %1.23 بقيمة وثيقة 251.88 جنيه، مقارنة بـ 248.81، تلاه «المصرى الخليجى» بارتفاع %1.21 بقيمة وثيقة 342.95 جنيه، مقارنة بـ338.85، ثم صندوق «قناة السويس» بـ%1.18 بقيمة وثيقة 636.02 جنيه، مقارنة بـ 628.62.



وفى المراكز الخمسة اﻷخيرة، جاء صندوق "البنك اﻷهلى المتحد – ألفا" بارتفاع %1.14، ثم صندوق "مصر المستقبل" بنحو %0.94، تلاه صندوق «العربى اﻷفريقى الدولى – شيلد» بصعود %0.76، ثم "البنك اﻷهلى الخامس" بـ%0.58، وأخيرًا صندوق «البنك اﻷهلى الثانى» بـ%0.21.



صعود طفيف للنقدية والدخل الثابت



ارتفعت الصناديق النقدية بشكل جماعى بنسب تراوحت بين %0.53 كحد أقصى و%0.14 كحد أدنى، وتصدر صندوق «بنك الاستثمار العربى» بقيمة وثيقة 10.41 جنيه، مقارنة بـ10.355، وصندوق «التجارى الدولى – أصول» بصعود %0.24 بقيمة وثيقة 326.8 جنيه مقارنة بـ 326.



فيما سجلت وثائق 11 صندوقا نسبة صعود مماثلة، وهى «بنك بلوم مصر النقدى»، تلاه «بنك القاهرة النقدى الثانى»، و«إس أيه آى بى النقدى»، و«بنك المؤسسة المصرفية – مزايا»، و«بنك مصر النقدى» و«البنك اﻷهلى المتحد – ثروة».



هذا إلى جانب صندوق «جريدى أجريكول مصر الثالث»، و«بنك إتش إس بى سى مصر»، و«بنك قطر اﻷهلى الوطنى – ثمار»، تلاه «بنك اﻹسكندرية النقدى»، ثم «البنك الأهلى الرابع».



وجاء خلفها 9 صناديق حققت نفس نسبة الصعود أيضًا، وهى صندوق «مصر للتأمين»، و"أروب للتامين"، و«بنك أبو ظبى الوطنى»، تلاه «مصر إيران الثانى»، و«البنك العربى الأفريقي-حمان»، و«بنك عوده النقدى»، وبنك الكويت النقدى – إشراق"، و«بنك التعمير واﻹسكان – موارد»، و«بنك التنمية والائتمان الزراعي- حصاد».



وفى الترتيب الخامس، جاء صندوقا "البنك اﻷهلى الكويتى النقدي" بقيمة وثيقة 22.62 جنيه، مقارنة بـ22.58، و"البنك المصرى الخليجي" بقيمة وثيقة 15.89 جنيه، مقارنة بـ 15.86 وبصعود مماثل %0.17، وأخيرًا صندوق "البنك العربى النقدى بوماني" بارتفاع %0.14 بقيمة وثيقة 22.22 جنيه، مقارنة بـ 22.18 .



وعلى صعيد صناديق الدخل الثابت، تربع صندوق "البنك العقارى المصرى العربى – المصري" القائمة بصعود %0.26 بقيمة وثيقة 167.07 جنيه، مقارنة بـ166.63، تلاه صندوق "التجارى الدولى – ثبات" بنحو %0.22 بقيمة وثيقة 208.82 جنيه، مقارنة بـ 203.37 جنيه، ثم صندوق "العربى الأفريقى الدولي- جذور" بـ%0.18 لتصل وثيقته إلى 18.38 جنيه، مقارنة بـ18.33، وأخيرًا صندوق "بنك القاهرة – الثابت" بارتفاع %0.17 بقيمة وثيقة 171.37 جنيه، مقارنة بـ 171.08.



«الكويت الوطنى» على رأس «اﻹسلامية»



تصدر صندوق «بنك الكويت الوطنى - الحياة» بنسبة صعود %2.32 بقيمة وثيقة 25.66 جنيه، مقارنة بـ 25.08، تلاه صندوق «فيصل اﻹسلامى» بصعود %1.99 بقيمة وثيقة 155.13 جنيه، مقارنة بـ 152.1 جنيه، ثم صندوق «سنابل» بنحو %1.86 بقيمة وثيقة 183.23 جنيه، مقارنة بـ179.89.



وفى الترتيب الرابع، جاء صندوق «بنك البركة مصر» بصعود %1.63 عند 143.56 جنيه، مقارنة بـ 141.26، تلاه صندوق «بنك مصر الرابع» بارتفاع %1.46 بقيمة وثيقة 146.38 جنيه، مقارنة بـ 144.28، وأخيرًا صندوق «نعيم مصر» بصعود 1.30 جنيه، لتسجل وثيقته 238.43 جنيه، مقارنة بـ235.37.



وعلى صعيد التراجعات، فقد حقق صندوق "البنك الأهلى المصرى وبنك البركة - بشائر" تراجعا 0.63% لتسجل وثيقته 91.48 جنيه مقارنة بـ 92.06، تلاه صندوق "بنك فيصل اﻹسلامى – التجارى الدولى (أمان) بصعود 119.89 جنيه، مقارنة بـ 120.39، وأخيرًا صندوق "بنك الاستثمار العربى – هلال" بتراجع طفيف %0.08 لتصل وثيقته 226.83 جنيه، مقارنة بـ 227.



وعلى صعيد الصناديق النقدية اﻹسلامية، فقد ارتفع صندوق "بنك المصرف المتحد – رخاء" بـ%0.19 عند 180.82 جنيه، مقارنة بـ180.47، تلاه صندوق "أبو ظبى اﻹسلامى النقدي" بـ%0.18 بقيمة وثيقة 140.70 جنيه، مقارنة بـ140.45.



وصعدت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجل صندوق بنك عوده المتوازن إزدهار" بـ%1.06 بقيمة وثيقة 197.14 جنيه، مقارنة بـ195.07، تلاه صندوق "بنك البركة مصر – لامتوازن" بـ%0.90 بقيمة وثيقة 113.14 جنيه، مقارنة بـ112.13.



تذبذب «ضمان رأس المال»



تباين أداء صناديق ضمان رأس المال، وحقق صندوق «العربى الأفريقى – جارد» ارتفاعًا بـ%0.26 عند 12.51 جنيه، مقارنة بـ12.48 اﻷسبوع قبل الماضى، فيما تراجع صندوق «بنك مصر التراكمى – صندوق العمر» بنفس النسبة لتصل قيمة وثيقته 488.71 جنيه، مقارنة بـ487.98 .



وفيما يتعلق بصناديق تحديد اﻷصول، فقد حقق صندوق «بنك الشركة المصرفية العربية 1» ارتفاعًا %2.48 بقيمة وثيقة 250.2 جنيه مقارنة بـ244.14، وصندوق "بنك الشركة المصرفية العربية 2" بنفس النسبة أيضًا لتصل وثيقته إلى 850.42 جنيه، مقارنة بـ829.82.



وتباين أداء صناديق العملة اﻷجنبية، وصعد صندوق «مصر النقدى الدولار» %0.02 بقيمة وثيقة 11.49 جنيه، مقارنة بـ11.48، فيما ظل صندوق «مصر النقدى اليورو» على ثبات بقيمة وثيقة 10.96 جنيه.



وفيما يتعلق بأداء الصناديق ذات الدخل الثابت، فقد صعد صندوق "بنك الشركة المصرفية العربية 3 – الرابح" قيمة وثيقة 153.90 جنيه، مقارنة بـ153.64.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬