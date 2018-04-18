«Equity» تستعد لإطلاق سلسلة مشروعات والتوسع بالعاصمة الإدارية

■ تستهدف الحصول على أراض فى أكتوبر والإسكندرية

■ طرح مشروع الساحل الشمالى الصيف الجارى وأخريين تجارى وإدارى بالتجمع الخامس

■ هيثم سمير: ارتفاع أسعار العقارات %30 خلال العام وخفض الفوائد البنكية ينعش القطاع





بدور إبراهيم

تستهدف شركة «Equity Real Estate Development»، إطلاق مشروعات خلال الفترة المقبلة فى شارع التسعين بالتجمع الخامس، تجارى وإدارى، وآخر متكامل فى الساحل الشمالى خلال العام الجارى.

قال هيثم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة «Equity Real Estate Development»، إن الشركة تتبنى خطة توسعية خلال الفترة الحالية، وتعتمد من خلالها على تنفيذ العديد من المشروعات، التى تنوع بين السكنى والخدمى والساحلى، كما تستهدف الشركة الحصول على قطع أراضى جديدة خلال العام الجارى.

أوضح أن الشركة مهتمة بالحصول على أراض جديدة فى العديد من المدن والمحافظات، منها السادس من أكتوبر والإسكندرية، والإعلان قبل نهاية العام عن الأراضى الجديدة.

أشار إلى أن المشروعين التجارى والإدارى سيتم إطلاقهما الشهر الجارى، وافتتاح المشروعين وبدء التسليم خلال 2019، وكذلك مشروع الساحل الشمالى خلال الصيف الجارى.

أشار إلى أن الشركة، تستهدف إطلاق مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية خلال المرحلة المقبلة، عقب نجاح مشروعها الأول TheCapital Way" والذى أنهت الشركة بيع %65 من إجمالى وحداته خلال شهر واحد من فتح باب التسويق والحجز بالمشروع.

أضاف أن المشروع، يقام على مساحة إجمالية 42 فدان بموقع متميز وفريد بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل مباشرة على حى السفارات، باستثمارات إجمالية للمشروع 5.5 مليار جنيه.

أشار إلى أن الشركة حرصت على بدء الترويج للمشروع وطرحه للبيع، عقب إنهاء إجراءات القرار الوزارى الخاص به، وفقاً لسياسية الشركة ومصداقيتها والتزامها مع العملاء، وأسهم تميز المنتج واختلافه فى الإسراع من عمليات البيع والتسويق لجزء كبير من الوحدات خلال أيام قليلة من الطرح.

أوضح أن الشركة لديها إستراتيجية قائمة على الحرص على انتقاء عملاؤها، لضمان التجانس وخلق مجتمع عمرانى متكامل وفريد من العائلات.

لفت إلى أن الشركة راعت فى المشروع ألا تزيد النسبة البنائية عن %17.4، وهى تقل عن النسبة المسموح بها والمحددة وفقاً للتعاقد والبالغة %22.5 لضمان توفير اكبر قدر من الخدمات والمسطحات الخضراء الواسعة وتوفير الرفاهية والمعيشة الفاخرة للعملاء.

أضاف أن مشروع «The Capital Way»، يشتمل على 1562 وحدة سكنية فاخرة بمساحات من 90 إلى 333 متراً تسلم كاملة التشطيب وبالتكيفيات، وتبلغ ارتفاعات العمارات أرضى و7 ادوار، ويتم تسليم وحدات الدور الأرضى بحمام سباحة خاص وحديقة وتضم كل عمارة مجموعة من الخدمات الخاصة، منها GYM وحمام سباحة مغلق ومنطقة العاب أطفال منفذة على أعلى مستوى، كما يضم خدمات متنوعة تجارية وترفيهية وأمن وحراسة وغيرها من الخدمات المتكاملة.

أشار إلى أن الشركة حرصت من خلال المشروع على تقديم منتج عقارى مبتكر وفاخر، يمثل إضافة للسوق المصرى ويضاهى المنتجات المنفذة فى الدول العربية والأوروبية الكبرى من ناحية التصميمات والخدمات والتشطيبات.

أضاف أن التصميمات الخاصة بالمشروع تم وضعها من قبل مكتب استشارى عالمى، من الولايات المتحدة الأمريكية كما وضع تصميمات اللاند سكيب مكتب استشارى عالمى بهونج كونج.

تابع «تستهدف Equity الانتهاء من تنفيذ كامل وحدات المشروع، وبدء التسليم قبل الموعد المحدد وفقاً للتعاقد وهو 4 سنوات وذلك فى إطار سياسة الشركة التى تعتمد على المصداقية والالتزام مع العملاء».

تنفذ شركة «Equity Real Estate Development» مشروعاً آخر رائداٌ، هو كومباوند «The Water Way» بالمستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة، يمثل المشروع أحد أرقى المشروعات السكنية بالمدينة، ويتم من خلاله تنفيذ وحدات سكنية فاخرة على أعلى مستوى من التشطيب.

أوضح أن القطاع العقارى من المتوقع أن يشهد انطلاقة خلال النصف الثانى من العام الجارى، وارتفاعات تصل إلى 30 % وذلك نتيجة للطلب المتوقع مع انخفاض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتوجيه السيولة النقدية المتاحة مع العملاء إلى العقار باعتباره الأكثر قدرة على تحقيق عوائد دورية.