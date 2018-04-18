EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الأمم المتحدة تختار محمد عمران رئيسًا لاجتماع الأونكتاد
الأربعاء 18 أبريل 2018 11:41 ص
محمد عمران
أخر الأخبار
محمد عمران 2
رجب عزالدين
اختارت الأمم المتحدة، الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية، لترأس اجتماع المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال، المنظم من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
يعقد الاجتماع في أواخر شهر إبريل، بمقر الأمم المتحدة بمدنية جنيف بسويسرا، في إطار تبني الأمم المتحدة لمشروع جديد - سيتم العمل به قبل نهاية هذا العام - ويتمثل فى إنشاء مبادرة جديدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة (SSE) عن طريق إنشاء منصة للتعلم وتبادل الخبرات بين أسواق الأوراق المالية النظيرة عالمياً، لتعزيز الشفافية والأداء في جميع النواحي البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ومن ثم تشجيع التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن عمران قد اختير من قبل منظمة الأمم المتحدة لإدارة هذه المبادرة لما له من خبرة وكفاءة في الأسواق المالية، فضلًا عن أنه يعد من ضمن المؤسسين لهذه المبادرة التي انضمنت لها خمس بورصات عالمية عام 2012، ومن ضمنها البورصة المصرية التي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها فى تلك الفترة.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا