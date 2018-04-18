اعتماد نتائج أعمال الغزل والنسيج بإيرادات 4 مليارات جنيه

خالد بدوي

أحمد عاشور



ترأس خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى فى 3062017، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.



وأكد الوزير الحرص على تطوير قطاع الغزل والنسيج فى ظل وجود فرص واعدة وجيدة أمام هذه الصناعة، مشيدًا بالجهد المبذول من مجلس إدارة الشركة القابضة للتغلب على الخسائر وتحسين أداء الشركات التابعة على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، ومطالبًا إياهم بمواصلة الجهود ومواجهة التحديات للنهوض بتلك الشركات.



ووجه إدارة الشركة بضرورة العمل على إزالة معوقات التطوير وأبرزها المديونيات حيث طالب سيادته بسرعة التوصل إلى تسوية شاملة مع بنك الاستثمار القومى بشأن المديونية المستحقة على الشركة، وكذلك وضع حلول جذرية وسريعة لسداد ديون الشركة للجهات الحكومية ومن بينها الكهرباء والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الأحكام الصادرة ضد رؤساء بعض الشركات التابعة بسبب عدم قدرة تلك الشركات على سداد ديونها لجهات سيادية بما يسهم فى توفير مناخ عمل جيد بالشركات.



ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العاملين ورفع مهاراتهم وقدراتهم، مع العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتنشيط العملية التسويقية لدى الشركات وفتح أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.



كانت فعاليات الجمعية العامة قد انطلقت باستعراض السيد الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالي 20162017، والتى كشفت عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالي 20152016، إضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%.



وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالي 20162017، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجاري إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% عن العام المالي 20152016، مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.



وشمل تقرير مجلس الإدارة التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرزها تقادم الآلات والمعدات وانخفاض الإنتاجية وارتفاع الأجور وأسعار الطاقة والتكاليف الصناعية، إلى جانب الإجراءات التى تقوم بها الشركة القابضة حاليًا للتغلب على الخسائر ومن بينها التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن، والاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة من النواحي المالية والفنية والإدارية والتسويقية وفقًا للدراسة التى أجراها المكتب الاستشاري، والتى تتمثل أولى مراحلها فى تطوير محالج القطن حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية على تزويد المحالج بتكنولوجيا حديثة والبدء بمحلج فى محافظة الفيوم من المتوقع الانتهاء من تحديثه والتشغيل نهاية أغسطس المقبل، إضافة إلى العمل على تغيير عدد من قيادات الشركات التابعة، وشراء بعض الآلات وقطع الغيار، والمشاركة بمنتجات الشركات فى معارض محلية ودولية.