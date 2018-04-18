٢٤ مليون جنيه إجمالي قيمة سرقات الكهرباء بالإسكندرية

محمد شاكر 555669

عمر سالم



يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حيث استعرض المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.



وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية أوضح عكاشة أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد للشبكة ( للحد من نسبة الأعطال ) بالإضافة لعدد من التوسعات ( لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ) من خلال تنفيذ 45 محول، 76،5 كم شبكة هوائية رباعية مطورة، 113 عمود خطوط هوائية جهد متوسط، 37،8 كم كابلات جهد منخفض، 47 كم كابلات جهد متوسط، 2،9 كم مسار خطوط هوائية جهد متوسط ،



وحول الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف عكاشة أنه تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بنسبة 100% بعدد (10) خطوط بأطوال تصل إلى حوالى 7،4 كم.



وبلغت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية إلى حوالي 5،206 مليون جنيه.



كما استعرض أيضًا نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 2822018 وذلك للقضاء على سرقات التيار حيث بلغت حوالي 1541 حالة، وبلغت كمية التيار المسروق حوالي 6،328 مليون ك.و.س، بقيمة تصل إلى حوالي 23،946 مليون جنيه.



وأكد الدكتور شاكر خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.



وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة،.



كما تم أيضًا مناقشة جهود الشركة لزيادة معدلات التحصيل، وتطوير وتحسين معدلات الأداء.



وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يمتد إلى عدد من المناطق مثل الإسكندرية، مراقيا، منطقة الحمام.