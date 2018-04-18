طارق شوقى: التعليم مشروع الدولة الأول للتنمية المستدامة طبقًا لرؤية 2030

طاريق شوقي

■ النظام الحالى تجاوز الـ100 عام.. ولا يواكب المتغيرات التكنولوجية

■ الهدف استبدال المنظومة والإصلاح الشامل بدءً من رياض الأطفال

■ ليس هناك فشل أكثر مما بلغه الوضع حاليًّا

■ تغيير معايير التقييم ومراحله واستبعاد العنصر البشرى من الامتحانات



جهاد سالم

استعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية، التى طرحتها مصر على البنك الدولى، وتمكنت بموجبها من الاتفاق على اقتراض 500 مليون دولار خلال 5 سنوات لتمويل تنفيذ الاستراتيجية، وذلك توافقًا مع رؤية مصر 2030.



وقال شوقى إن الاستراتيجية ليست ما تناولته وسائل الإعلام حول التابلت ونظام الثانوية العامة التراكمى، بل تتضمن إصلاحًا شاملًا للمنظومة التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، واستبدال نظام تعليمى قائم بنظام آخر يواكب التطورات التكنولوجية، لافتًا إلى أن النظام التعليمى الحالى مرَّ عليه أكثر من مائة عام، ومن ثم لا يواكب أى تطورات شهدها التعليم على المستوى الدولى.



وأضاف أن الاستراتيجية المزمعة من الممكن أن يُطلق عليها التعليم الجديد أو النسخة الثانية من التعليم، نظرًا لعدم كفاءة النسخة الأولى المطبقة حاليًّا، وتتضمن الاستراتيجية تغيرًا شاملًا فى المنظومة من المناهج وأساليب التعليم، إذ سيتم قياس مهارات الطلاب فى مرحلة الصف الرابع الابتدائى، والمرحلة الإعدادية، وهى المراحل التى تطابق مقاييس التقييم الدولية، كما نعمل تقييمًا محليًّا للدخول إلى أنظمة التقييم الدولية.



ونوه شوقى بأن البدء فى تطبيق النسخة الثانية من التعليم ستتوازى مع بعض التطويرات للنسخة الأول، وهى ما تم الإعلان عنه فى مرحلة الثانوية العامة بإدخال نظام التابلت والامتحانات التراكمية اعتبارًا من العام الدراسى المقبل وذلك لإتاحة منتج أفضل للطلاب الحاليين.



وأوضح أن النسخة 2 من التعليم تمتد لمدة 14 عامًا لتشمل نحو 22 مليون طالب اعتبارًا من مرحلة رياض الأطفال، والتى تستهدف الاستراتيجية زيادة نسب التحاقهم بالعملية التعليمية بمعايير جودة حقيقية، لافتًا إلى أن الدولة بدأت منذ سنوات بالاهتمام بالتعليم، إلا أن نطاق الاهتمام كان مرتكزًا إلى الإتاحة، فيما بدأنا الاهتمام بالجودة لتحقيق التنمية المستدامة.



كما تتضمن الاستراتيجية تنمية مهارات المعلمين كلاعب أساسى فى العملية التعليمية، وكذلك تحسين مُخرج التعليم الثانوى فى النظام القائم.



وأشار إلى توجه وفد مصر بمشاركة وزراء الاستثمار والمالية، إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية الحصول على القرض، والذى تصل مدته إلى 5 سنوات على أن تتولى الدولة الإنفاق على تنفيذ بنود المخرج الأول من الاستراتيجية ومن ثم يشكل البنك لجنة لدراسة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وبعدها يتم صرف الأموال.



وأوضح شوقى أن تكلفة استراتيجية إصلاح منظومة التعليم تحتاج لسيولة أكبر بكثير من القرض الذى سيتم الحصول عليه، وتلتزم الدولة بتمويل باقى الاستراتيجية، كما يجرى بحث مصادر تمويل أخرى، إذ ستصل التكلفة الشاملة لتغيير منظومة التعليم إلى مليارى دولار طبقًا لتقديرات البنك الدولى مع احتساب الأعداد المتوقعة للطلاب ومتوسطات الزيادة السكانية السنوية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من تكلفة تطوير النظومة التعليمية الشاملة سيكون من خلال منح وقروض ميسرة وبآجال سداد طويلة المدى، لافتا إلى أن فترة سماح قرض البنك الدولى 10 سنوات.



وقال شوقى على هامش المؤتمر، إن الاستراتيجية المقدمة من قبل مصر للبنك الدولى مرّت بسبع مراحل مراجعة من قبل لجان دولية قبل وصولها لمرحلة التصويت من الدول الأعضاء بالبنك الولى، وحصولها على موافقة بالإجماع.



ونوه بعمل كل العاملين بالوزراة لفترة استغرقت 10 أشهر قبل موافقة البنك الدولى على القرض فى 13 أبريل، لافتًا إلى أن الحصول على قرض البنك الدولى سيعطى الاستراتيجية ثقلا دوليا، باعتباره صك مصداقية يدعم الحصول على المزيد من القروض والمساعدات من الدول المانحة والصديقة.



واعتبر الاتفاق مع البنك الدولى إنجازًا مهمًّا لخطة إصلاح التعليم، لقيام البنك بمراجعة الرؤية واحتساب المخاطر المحتملة، ومدى التزام الدولة فى التنفيذ لضمان أموال الدول الأعضاء، لافتا إلى انقضاء 10 أشهر من المفاوضات كأننا نؤدى امتحانًا، إذ قام بزيارة البلاد 8 وفود من البنك ناقشت أدق التفاصيل المطروحة فى الاستراتيجية، وتم تقسيمها إلى مخرجات.



وقال شوقى إن من أبرز الموضوعات التى شهدت مفاوضات عدة تمثلت فى آليات صرف القرض، إذ إن البنك الدولى يستند إلى نظامين، الأول منح القرض للدولة والمشاركة فى تنفيذ المخرجات المتفق عليها، والآخر أن تنفق الدولة على تنفيذ المخرجات بمعرفتها، ومن ثم يقوم البنك بتكشيل لجنة دولية لتقييم العملية التنفذية ثم يقوم بصرف الأموال، وهو الاختيار الذى توافقنا عليه، ما يشير إلى مدى التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية، إذ ستتولى الإنفاق قبل الحصول على التمويل.



وأضاف أن التجربة المصرية لإصلاح التعليم تحظى باهتمام دولى كبير، إذ هناك العديد من الدول التى تسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية، مؤكدا أن إصلاح التعليم هو مشروع مصر الأول لبناء نظام جيد من مرحلة الطفولة المبكرة، يستند إلى التعليم الفاعل، وبناء الشخصية، والتركيز على الجوانب المعرفية والمهارات الاجتماعية.



وأوضح أن المؤشرات التى تم الاتفاق عليها والمرتبطة بصرف القرض حوالى 12 مؤشرًا منهم زيادة إتاحة خدمات رياض الأطفال، وتعزيز الجودة، وتدريب المعلمين، وبرامج للموجهين والمديرين، والتقييم فى المرحلة الثانوية وفى الصف الرابع والتاسع، وهيكلة المركز القومى للامتحانات، وإدخال تكنولوجيا التعليم، والتعليم الرقمى، وهو ما تم ترجمته فى الوثيقة لمخرجات دقيقة محددة بمدد زمنية، تتضمن الموازنات وخطط التنفيذ.



وتابع: أن أول مكونات الاستراتيجية هى زيادة معدلات الالتحاق برياض الأطفال، ويرتكز المكون الثانى تحسين جودة منظومة التطوير المهنى المستمر، أما المكون الثالت يركز على نظام التقييم الشامل؛ من أجل تحسين التحصيل العلمى للطلاب، لافتا إلى أن أحد أهم المشكلات فى نظام التعليم الحالى، تتمثل فى طريقة التقييم، والتى باتت تقيس الدرجات دون ربطها بالتعلم، ما دفعنا للبحث عن آليات نقيس من خلالها الهدف الرئيسى للمنظومة وربطها بقدر كافٍ، ومن هنا يستند المكون الثالث على إصلاح نظام الامتحانات فى المرحلة الثانوية، وإدخال التقييم الخاص بالصف الرابع الابتدائى، وتطوير امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى النظام الجديد، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم، وإنشاء منصات إلكترونية لإدارة التعليم باستخدام التكنولوجيا، منصات تقديم الخدمات، وإدارة التقييم بالحاسب الآلى، وكيفية إدارة المشروع نفسه داخل الوزارة والدولة.



ولفت الوزير إلى أن %20 من قرض البنك الدولى لتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم سيتم تخصيصها للمعلمين، موضحًا أن تلك الأموال لن تعطى للمعلمين وإنما لجهات تدريب تمنح المعلمين تدريبات خاصة جدًّا على مستوى السلوكيات والمهارات وتدريبات فى العلوم والرياضيات وغيرها، وذلك من مراحل رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.



وأشار إلى إيمان الدولة ومؤسساتها بضرورة النهوض وتطوير التعليم باعتباره واجبًا وطنيًا، فيما اعتبر الوزير أنه حال ما فشلت الاستراتيجية فلن يسوء االوضع عما هو حاليا، إذ بلغنا مرحلة حرجة من تدنى العملية التعليمية، وفى حال تمكنا من الوصول بنتائج تصل إلى %20 تعلم الطلاب سيصبح إنجازًا كبيرًا.



وأشار إلى أن الوزارة تواجه خلال الفترة المقبلة مرحلة مهمة للغاية، إذ إن أولى الخطوات ما بعد توقيع الاتفاقية 20 أبريل سنبدأ فى العدِّ التنازلى لأيام العمل حتى بداية العام الدراسى الجديد 23 سبتمبر المقبل، والذى سنبدأ معه تطبيق أولى مراحل الاستراتيجية على رياض الأطفال، والثانوية العامة.



ولفت إلى أنه فيما يتعلق برياض الأطفال تم الانتهاء من إعداد المناهج فى المنظومة الجديدة لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، ومواصفات الكتب، وآليات التعليم، وسنبدأ فى مرحلة طبع الكتب.



واستكمل أن أبرز المخاطر المحتملة فيما يتعلق بنظام الثانوية العام مرتبط بالبنية التحتية للشبكات واختلاف التغطية من محافظة لأخرى، وستبدأ الوزارة فى تركيب السيستم، وتدريبه دون التأثير على فرص الطلاب، مشيرًا الى أنه جارٍ التفاوض مع وزير الاتصالات وشركات المحمول للحصول على باقات إنترنت بسرعات جيدة.



وأوضح أن تطوير نظام الثانوية العامة فى المنظومة الحالية يعتمد على إنهاء قصة مخاوف الامتحانات، إذ سيتم تدشين بنك أسئلة لجهة سيادية، ويتم إرسال تلك الامتحانات عن طريق الكمبيوتر أو التابلت للطالب مباشرة ثم يجيب الطالب على الامتحان لتصل الإجابة إلى المكان الذى يتم فيه التصحيح الإلكترونى دون وسيط أو تدخل لأى عنصر بشرى.



وأضاف شوقى أن هذا التغيير يسهم بدوره فى تغيير ثقافة أولياء الأمور والطلاب فى المراحل المختلفة من التعليم، والتى لم تدخل فى خطة تطبيق الاستراتيجية، إذ يبعث لهم رسالة بأن التعليم اكتساب مهارات وليس الحفظ لتحصيل الدرجات.



وأشار إلى أن حسم موضوع التنسيق للقبول فى الجامعات مسألة مرتبطة بوزارة التعليم العالى، ولم يتم فيها اتخاذ قرار بالإلغاء من عدمه، لافتا إلى أن ذلك الأمر لا يشكل عائقا أمام التنظيم الجيد، والذى يعتمد على مجموع الدرجات فى الـ3 سنوات، والتى يحصل خلالها الطالب 12 فرصة للامتحان فى المادة الواحدة بينهم 6 فرص تجريبية والباقى يتم حساب متوسط دراجاتها طبقا لمجموع 410 درجات، جارٍ العمل به فى الامتحانات الحالية، ومن ثم يدخل الطالب لمرحلة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالى.



وأكد الوزير أن تطوير التعليم سيتم تطبيقة أيضًا على مدارس القطاع الخاص، وأى مدرسة تمنح الشهادة المصرية، بنفس الآليات والأدوات، إذ تسعى الوزارة أن تصبح الشهادة المصرية منافسة للشهادات الدولية التى يتم منحها فى المدارس الدولية.