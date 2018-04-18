التخطيط تطلق مؤتمراً دولياً للتميز الحكومى

التخطيط تعلن عن إطلاق 60 جائزة سنويًا للتميز الحكومى

■ القرقاوى: لقاءات دورية فى القاهرة ولدينا تعليمات بالعمل كفريق واحد



أحمد عاشور



قررت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إطلاق مؤتمر دولى للتميز الحكومى بالتنسيق مع الجانب الإماراتى، فى إطار التعاون المشترك بين البلدين والاتفاقية الموقعة فى فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات 2018 فى دبى.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أمس؛ للإعلان عن جائزة التميز الحكومى بحضور الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الادارى، والوفد الإماراتى برئاسة محمد القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود الرومى وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر ألف شخص وخبير عالمى بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات.



وقالت الوزيرة إن جائزة التميز الحكومى تقوم على فكرة نشر ثقافة الجودة والتميز فى القطاع الحكومى، مؤكدة أن أهم شيء الاستثمار فى الثروة البشرية، قائلة «لدينا كفاءات موجودة فى الجهاز الإدارى نريد تحفيزها حتى تطرد العمالة الجيدة الأخرى الرديئة».



وأعلنت السعيد عن إرسال وفد حكومى خلال الأيام القليلة المقبلة، للإمارات للاطلاع على خبرات الجانب الإماراتى فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه من المتوقع إطلاق 60 جائزة كل عام مع الاكتفاء هذا العام بتقديم 20 جائزة فقط، وعقد العديد من المؤتمرات لتبنى شرح سياق الجائزة ومعاييرها.



وقال محمد القرقاوى، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتى، إن العلاقات بين الدولتين علاقة استراتيجية قديمة ووثيقه تقوم على التعاون والمحبه والتطلع إلى المستقبل، موضحاً أن فضل مصر على دولة الإمارات كبير، مشيرا إلى أن التشكيل الإدارى الأول لدولة الإمارات فى 1970 ضم العديد من الوزراء الذين تم تعليمهم وتأهيلهم بمصر».



وأوضح القرقاوى أنه تم الاتفاق على عدة نقاط أساسية خلال الاجتماع، وهى إطلاق جائزة التميز الحكومى، إضافة إلى عقد مؤتمر عالمى يضم أفضل المتحدثين فى العمل الإدارى ليتم عقده فى مصر بشكل سنوى، ويضم ذلك المؤتمر حوالى 1000 شخصية بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات فى مجال الجودة والتميز الحكومى، كما تم الاتفاق على تدريب عدد من المختصين فى مجال التميز الحكومى.



وأشاد برؤية مصر 2030 والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى لكونها رؤية طموح تنظر للمواطن وللمستقبل، مضيفا أنه يوجد توجيهات من قادة الإمارات بالعمل كفريق واحد مع دولة مصر وسنتواجد بصورة دورية فى القاهرة لتعزيز التعاون بين الحكومتين.



ورحب صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بالجانب الإماراتى، وتناول الحديث حول جائزة مصر للتميز الحكومى، موضحا أنها تهدف للتشجيع على التنافس الإيجابى بين المؤسسات من ناحية وبين الموظفين من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنها تعد جائزة سنوية تضم مجموعة من الجوائز التحفيزية.



وقال الشيخ إن الجائزة لها لجنة استشارية برئاسة، رئيس مجلس الوزراء ومقررها وزيرة التخطيط، فضلا عن وجود لجنة تنفيذية لإدارة العمل اليومى ستقوم بدورها بالتوجه الأسبوع المقبل للإمارات؛ للتعرف على أسلوب الجائزة وطريقة التعامل معها، مصرحاً بأنه يتم العمل حالياً على تجهيز موقع إلكترونى يتضمن جميع المعلومات عن الجائزة، كما يسمح من خلاله بالتقديم للمشاركين.



وأكد الوفد الإماراتى تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال تطوير الخدمات الحكومية، كما اتفق الطرفان خلال اللقاء على تبادل الخبرات وإتاحة معايير المسابقات المختلفة، ووضع مؤشرات قياس التقدم وفقاً لمعايير التقارير الدولية مع إتاحة سبل تفعيل المسرعات الحكومية.



وجدير بالذكر أن «جائزة مصر للتميز الحكومي» والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقوم من خلال تطبيق معايير وبرامج «مالكوم بالدري» (Malcolm Baldrige) الأمريكية للجودة الدولية، والتى تتميز بتعزيز القدرة التنافسية وتشخيص الأداء العام لإدارة النظام وتحديد نقاط القوة والضعف لتكون بمثابة قدوة لغيرها من المؤسسات لتحسين جهودها، كما تستعين أيضاً بالنموذج الأوروبى للتميز المؤسسي»EFQM» والذى يتميز بتعزيز روح الإبداع والابتكار.



وتضم الجائزة جائزتين رئيسيتين الأولى للتميز المؤسسى الحكومى، والثانية فهى للتميز الوظيفى مخصصة للأفراد، وتضم كل منها عدة فئات تحتوى كل فئة على جوائز فرعية.



ويأتى النموذج المصرى لتلك الجائزة كمحاكاة لنهج منظومة التميز الحكومى لدولة الإمارات الشقيقة، لما لها من تجارب وممارسات ناجحة ورائدة فى مجال إطلاق وإدارة جوائز التميز المؤسسى، والمعتمدة كمرجعية عالمية للحكومات فى تحسين الكفاءة الحكومية ونهجا لتشكيل حكومات المستقبل.