EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
%70 نسب إشغال الرحلات الأولى بين القاهرة وموسكو
الأربعاء 18 أبريل 2018 10:52 ص
شريف فتحى وزير الطيران 22
أخر الأخبار
شريف فتحى وزير الطيران 22
■ انطلقت الأسبوع الماضى بعد غياب عامين ونصف
■ الوزير: لم نتلق أى ملاحظات فنية أو أمنية من بريطانيا على مطار شرم الشيخ
دعاء محمود
قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إن متوسط إشغال الرحلات بين القاهرة وموسكو فى الذهاب والعودة التى انطلقت خلال الأسبوع الماضى بعد غياب عامين ونصف العام يتراوح ما بين 60 و%70 حتى الآن.
وتقوم كل من شركة «إير فلوت» الروسية الحكومية، و«مصر للطيران»، بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين البلدين لكل منهما، منذ الإعلان عن عودة الرحلات خلال أبريل الجارى.
وأعلن الوزير عن عقد اجتماع تنسيقى مع وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف منتصف الشهر المقبل لمناقشة استئناف الرحلات لشرم الشيخ والغردقة.
وردًّا على سؤال لـ«المال»، قال فتحى إن الوزارة لم تتلق أى ملاحظات فنية أو أمنية من الجانب البريطانى على إجراءات السلامة فى مطار شرم الشيخ كشرط لعودة الرحلات، مؤكداً أن الوزارة تحترم أسلوب أى دولة فى اتخاذ قراراتها.
ولفت الوزير، على هامش مؤتمر قمة الطيران الإفريقى أمس، إلى أنه من المقرر افتتاح مطارى غرب القاهرة «سفنكس» ثم العاصمة الإدارية الجديدة خلال يوليو المقبل ليتم استقبال أولى الرحلات الجوية، موضحًا أن المطارين فى مرحلة التشغيل التجريبى حالياً.
وأضاف الوزير أن الشركة المصرية للمطارات تسلمت المطارين، مشيراً إلى أن مطار سفنكس سيستقبل رحلة كل 3 ساعات ونصف.
ونوه بأن المطارات المصرية تصنف ضمن الأفضل بالقائمة الخاصة بمنظمة الطيران العالمية “الإياتا”فى تطبيق معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم إنفاق نحو 76 مليون دولار على أجهزة التأمين الخاصة بمطارات القاهرة خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير إلى أن إجمالى المسافرين عبر المطارات المصرية بلغ نحو 26 مليون مسافر خلال العام الماضى، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتأجيل تحصيل رسوم «الجعل» المفروضة على تشغيل شركات الطيران العارض «الشارتر» حتى نهاية أكتوبر 2019 بهدف جذب المزيد من السائحين خاصة من أوروبا.
وعن خطط شركة مصر للطيران فى أفريقيا، أكد الوزير أن هذه السوق واعدة ومهمة بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن هناك توجه سياسى وليس تجاريا فقط للتوغل فى القارة السمراء، وقال إن الهدف من هذا التعاون هو تسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول الأفريقية وبعضها.
من جانبه، قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه مع وصول الطائرات الجديدة لمصر للطيران سيتم إطلاق رحلات إلى نقاط جديدة فى أفريقيا، لافتاً أنه يتم تغطية أكثر من 12 نقطة فى أفريقيا حاليا.
موسكو
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا