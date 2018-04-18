شريف فتحى وزير الطيران 22



■ انطلقت الأسبوع الماضى بعد غياب عامين ونصف

■ الوزير: لم نتلق أى ملاحظات فنية أو أمنية من بريطانيا على مطار شرم الشيخ



دعاء محمود



قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إن متوسط إشغال الرحلات بين القاهرة وموسكو فى الذهاب والعودة التى انطلقت خلال الأسبوع الماضى بعد غياب عامين ونصف العام يتراوح ما بين 60 و%70 حتى الآن.



وتقوم كل من شركة «إير فلوت» الروسية الحكومية، و«مصر للطيران»، بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين البلدين لكل منهما، منذ الإعلان عن عودة الرحلات خلال أبريل الجارى.



وأعلن الوزير عن عقد اجتماع تنسيقى مع وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف منتصف الشهر المقبل لمناقشة استئناف الرحلات لشرم الشيخ والغردقة.



وردًّا على سؤال لـ«المال»، قال فتحى إن الوزارة لم تتلق أى ملاحظات فنية أو أمنية من الجانب البريطانى على إجراءات السلامة فى مطار شرم الشيخ كشرط لعودة الرحلات، مؤكداً أن الوزارة تحترم أسلوب أى دولة فى اتخاذ قراراتها.



ولفت الوزير، على هامش مؤتمر قمة الطيران الإفريقى أمس، إلى أنه من المقرر افتتاح مطارى غرب القاهرة «سفنكس» ثم العاصمة الإدارية الجديدة خلال يوليو المقبل ليتم استقبال أولى الرحلات الجوية، موضحًا أن المطارين فى مرحلة التشغيل التجريبى حالياً.



وأضاف الوزير أن الشركة المصرية للمطارات تسلمت المطارين، مشيراً إلى أن مطار سفنكس سيستقبل رحلة كل 3 ساعات ونصف.



ونوه بأن المطارات المصرية تصنف ضمن الأفضل بالقائمة الخاصة بمنظمة الطيران العالمية “الإياتا”فى تطبيق معايير الأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم إنفاق نحو 76 مليون دولار على أجهزة التأمين الخاصة بمطارات القاهرة خلال الفترة الماضية.



وأشار الوزير إلى أن إجمالى المسافرين عبر المطارات المصرية بلغ نحو 26 مليون مسافر خلال العام الماضى، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بتأجيل تحصيل رسوم «الجعل» المفروضة على تشغيل شركات الطيران العارض «الشارتر» حتى نهاية أكتوبر 2019 بهدف جذب المزيد من السائحين خاصة من أوروبا.



وعن خطط شركة مصر للطيران فى أفريقيا، أكد الوزير أن هذه السوق واعدة ومهمة بالنسبة لمصر، مشيراً إلى أن هناك توجه سياسى وليس تجاريا فقط للتوغل فى القارة السمراء، وقال إن الهدف من هذا التعاون هو تسهيل حركة النقل والتجارة بين الدول الأفريقية وبعضها.



من جانبه، قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه مع وصول الطائرات الجديدة لمصر للطيران سيتم إطلاق رحلات إلى نقاط جديدة فى أفريقيا، لافتاً أنه يتم تغطية أكثر من 12 نقطة فى أفريقيا حاليا.