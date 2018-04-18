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عيار 21
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عيار 18
680.00
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السعر بالجنيه المصري
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الارز
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الزيت
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السكر
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
150.00
جمبري
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كابوريا
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لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
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مواقيت صلوات الأربعاء 18 أبريل
الأربعاء 18 أبريل 2018 09:27 ص
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المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأوقات الصلاة اليوم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية..
لمدينة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قيام
Alexandria
03:57 AM
05:30 AM
12:00 PM
03:37 PM
06:30 PM
07:53 PM
12:48 AM
Asyut
04:01 AM
05:29 AM
11:55 AM
03:27 PM
06:21 PM
07:40 PM
12:47 AM
Cairo
03:54 AM
05:26 AM
11:55 AM
03:30 PM
06:24 PM
07:45 PM
12:44 AM
Damanhour
03:56 AM
05:28 AM
11:58 AM
03:35 PM
06:28 PM
07:51 PM
12:46 AM
Giza
03:55 AM
05:26 AM
11:55 AM
03:31 PM
06:24 PM
07:45 PM
12:44 AM
Port Said
03:48 AM
05:20 AM
11:51 AM
03:28 PM
06:21 PM
07:44 PM
12:39 AM
Suez
03:50 AM
05:21 AM
11:50 AM
03:25 PM
06:19 PM
07:40 PM
12:39 AM
Tanta
03:54 AM
05:26 AM
11:56 AM
03:32 PM
06:26 PM
07:48 PM
12:44 AM
Zagazig
03:52 AM
05:24 AM
11:54 AM
03:30 PM
06:23 PM
07:46 PM
12:41 AM
Mansoura
03:52 AM
05:24 AM
11:55 AM
03:31 PM
06:24 PM
07:47 PM
12:42 AM
Sharm el-Sheikh
03:47 AM
05:16 AM
11:43 AM
03:16 PM
06:10 PM
07:29 PM
12:34 AM
6th of October City
03:56 AM
05:27 AM
11:56 AM
03:32 PM
06:25 PM
07:47 PM
12:45 AM
Aswan
04:00 AM
05:25 AM
11:49 AM
03:16 PM
06:11 PM
07:28 PM
12:43 AM
Banha
03:54 AM
05:26 AM
11:55 AM
03:31 PM
06:25 PM
07:47 PM
12:43 AM
Beni Suef
03:58 AM
05:28 AM
11:56 AM
03:30 PM
06:24 PM
07:44 PM
12:46 AM
Dahab
03:45 AM
05:14 AM
11:42 AM
03:16 PM
06:09 PM
07:29 PM
12:33 AM
Damietta
03:49 AM
05:22 AM
11:53 AM
03:30 PM
06:23 PM
07:46 PM
12:39 AM
Faiyum
03:58 AM
05:28 AM
11:57 AM
03:31 PM
06:25 PM
07:46 PM
12:47 AM
Hurghada
03:50 AM
05:18 AM
11:45 AM
03:17 PM
06:11 PM
07:30 PM
12:37 AM
Ismailia
03:49 AM
05:21 AM
11:51 AM
03:27 PM
06:20 PM
07:42 PM
12:38 AM
Kharga
04:07 AM
05:33 AM
11:58 AM
03:28 PM
06:22 PM
07:39 PM
12:52 AM
Luxor
03:58 AM
05:24 AM
11:50 AM
03:20 PM
06:14 PM
07:32 PM
12:42 AM
Marsa Matruh
04:08 AM
05:40 AM
12:11 PM
03:48 PM
06:41 PM
08:04 PM
12:59 AM
Minya
04:01 AM
05:30 AM
11:57 AM
03:30 PM
06:24 PM
07:44 PM
12:48 AM
New Cairo
03:54 AM
05:25 AM
01:26 PM
05:06 PM
08:01 PM
09:25 PM
01:15 AM
Qena
03:57 AM
05:24 AM
11:49 AM
03:20 PM
06:14 PM
07:32 PM
12:42 AM
Shibin al Kawm
03:54 AM
05:26 AM
11:56 AM
03:32 PM
06:25 PM
07:47 PM
12:43 AM
Sohag
04:00 AM
06:47 AM
11:53 AM
03:25 PM
06:19 PM
07:37 PM
12:45 AM
Talkha
03:52 AM
05:24 AM
11:55 AM
03:31 PM
06:24 PM
07:47 PM
12:42 AM
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