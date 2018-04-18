أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

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مواقيت صلوات الأربعاء 18 أبريل

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة


المال - خاص

تقدم بوابة "المال" بيانا بأوقات الصلاة اليوم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية..

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏
Alexandria 03:57 AM 05:30 AM 12:00 PM 03:37 PM 06:30 PM 07:53 PM 12:48 AM
Asyut 04:01 AM 05:29 AM 11:55 AM 03:27 PM 06:21 PM 07:40 PM 12:47 AM
Cairo 03:54 AM 05:26 AM 11:55 AM 03:30 PM 06:24 PM 07:45 PM 12:44 AM
Damanhour 03:56 AM 05:28 AM 11:58 AM 03:35 PM 06:28 PM 07:51 PM 12:46 AM
Giza 03:55 AM 05:26 AM 11:55 AM 03:31 PM 06:24 PM 07:45 PM 12:44 AM
Port Said 03:48 AM 05:20 AM 11:51 AM 03:28 PM 06:21 PM 07:44 PM 12:39 AM
Suez 03:50 AM 05:21 AM 11:50 AM 03:25 PM 06:19 PM 07:40 PM 12:39 AM
Tanta 03:54 AM 05:26 AM 11:56 AM 03:32 PM 06:26 PM 07:48 PM 12:44 AM
Zagazig 03:52 AM 05:24 AM 11:54 AM 03:30 PM 06:23 PM 07:46 PM 12:41 AM
Mansoura 03:52 AM 05:24 AM 11:55 AM 03:31 PM 06:24 PM 07:47 PM 12:42 AM
Sharm el-Sheikh 03:47 AM 05:16 AM 11:43 AM 03:16 PM 06:10 PM 07:29 PM 12:34 AM
6th of October City 03:56 AM 05:27 AM 11:56 AM 03:32 PM 06:25 PM 07:47 PM 12:45 AM
Aswan 04:00 AM 05:25 AM 11:49 AM 03:16 PM 06:11 PM 07:28 PM 12:43 AM
Banha 03:54 AM 05:26 AM 11:55 AM 03:31 PM 06:25 PM 07:47 PM 12:43 AM
Beni Suef 03:58 AM 05:28 AM 11:56 AM 03:30 PM 06:24 PM 07:44 PM 12:46 AM
Dahab 03:45 AM 05:14 AM 11:42 AM 03:16 PM 06:09 PM 07:29 PM 12:33 AM
Damietta 03:49 AM 05:22 AM 11:53 AM 03:30 PM 06:23 PM 07:46 PM 12:39 AM
Faiyum 03:58 AM 05:28 AM 11:57 AM 03:31 PM 06:25 PM 07:46 PM 12:47 AM
Hurghada 03:50 AM 05:18 AM 11:45 AM 03:17 PM 06:11 PM 07:30 PM 12:37 AM
Ismailia 03:49 AM 05:21 AM 11:51 AM 03:27 PM 06:20 PM 07:42 PM 12:38 AM
Kharga 04:07 AM 05:33 AM 11:58 AM 03:28 PM 06:22 PM 07:39 PM 12:52 AM
Luxor 03:58 AM 05:24 AM 11:50 AM 03:20 PM 06:14 PM 07:32 PM 12:42 AM
Marsa Matruh 04:08 AM 05:40 AM 12:11 PM 03:48 PM 06:41 PM 08:04 PM 12:59 AM
Minya 04:01 AM 05:30 AM 11:57 AM 03:30 PM 06:24 PM 07:44 PM 12:48 AM
New Cairo 03:54 AM 05:25 AM 01:26 PM 05:06 PM 08:01 PM 09:25 PM 01:15 AM
Qena 03:57 AM 05:24 AM 11:49 AM 03:20 PM 06:14 PM 07:32 PM 12:42 AM
Shibin al Kawm 03:54 AM 05:26 AM 11:56 AM 03:32 PM 06:25 PM 07:47 PM 12:43 AM
Sohag 04:00 AM 06:47 AM 11:53 AM 03:25 PM 06:19 PM 07:37 PM 12:45 AM
Talkha 03:52 AM 05:24 AM 11:55 AM 03:31 PM 06:24 PM 07:47 PM 12:42 AM
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