كارمن سليمان: برامج المواهب جيدة لكنها لا تدعم الأصوات

- اهتم بمعرفة أراء "الفانز" عن أعمالي الجديدة على مواقع التواصل







أحمد حمدي:





طرحت النجمة الشابة كارمن سليمان اغنيات جديدة الفترة الماضية وحققت بها انتشارا وصدى جيد لدى الجمهور لكونها تختار اغنياتها بدقة شديدة كما وصفها النقاد بالمجال الموسيقي بمصر ، منها اغنية"حاسة بسعادة " ،وكذلك اغينتها باللهجة الخليجية " ياصاح " ،وتستعد الفترة القادمة لتقديم البومها الغنائي الجديد ومشروعات فنية آخرى .





" المال " التقتها وتحدثت معها عن اغنياتها السابقة ، والبومها الجديد الذي تقوم بتحضيره حاليا ، ورأيها في برامج المواهب الغنائية التي انتشرت بقوة على الساحة الفنية السنين الاخيرة مثل "اراب ايدول "و "ذا فويس" وكانت سببا في شهرتها بالوطن العربي منذ سنوات ، والاحتفالية الكبيرة التي غنت فيها بدبي مع نجوم الوطن العربي الايام الماضية منهم ديانا حداد وتامر حسني ،ومدى اهتمامها بمعرفة ردود الجمهور عن اعمالها الفنية الجديدة .







تحدثت النجمة الشابة كارمن سليمان في بداية حوارها ل" المال " عن اغنيتها الجديدة "حاسة بسعادة" التي طرحتها منذ فترة قصيرة قائلة : هذه الاغنية كانت تتحدث عن علاقة الامهات باطفالهن وتعاونت فيها مع موقع شهير اسمه "سوبر ماما " وتم تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب على قسمين حينما رزقتي الله بطفلي الاول زين وبعد ان اتممت ولادته تم تصوير جزء ثان للكليب .





وتابعت : هذه الاغنية تخصني في المقام الاول بعيدا عن كونها تناقش علاقة الامهات بابنائهن وحققت صدى جيد مع الجمهور الحمد لله .







وكشفت كارمن سليمان انه بعد تقديمها لاغنية "ياصاح " باللهجة الخليجية الايام الماضية ( منكلمات الشاعرة الغنائية جدل وتوزيع موسيقي اسامة الهندي ) فانها لاتفكر جديا حاليا في طرح اي اغنية بالطابع الخليجي لفترة طويلة للتركيز فقط في البومها الغنائي الجديد الذي بدات في تحضيره الفترة الحالية وتتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم مدين .





وعن برامج المواهب الغنائية مثل "اراب ايدول" و" ذا فويس" الموجودين حاليا على الساحة الفنية وكانت سببا في شهرتها في الوطن العربي بعد فوزها باحدى المواسم لبرنامج "اراب ايدول" منذ سنوات قالت : هي برامج جيدة لانها تساعد المواهب الجديدة في تحقيق حلمهم بمعرفة الناس بهم وسماع صوتهم والايمان بموهبتهم، لكن المشكلة الحقيقية في تلك البرامج انها لاتقدم دعما كافيا للاصوات الجديدة بعد انتهاء البرنامج او المسابقة مما يتطلب على هذه الموهبة بذل جهدا كبيرا للاستمرار ولك يتطلب امكانات مادية كبيرة وفريق عمل كبير ايضا.





أما عن وصف النقاد الموسيقيين في مصر لاغنياتها بانها تختار بعناية شديدة قالت : لدي فريق عمل كبير يعمل معي سواء من اتعاون معهم في اغنياتي او مدير اعمالي والمسؤولين عن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بي بالسوشيال ميديا للتواصل بصفة مستمرة مع الجمهور ومعرفة ارائهم وتعليقاتهم عن اعمالي الفنية كما انني اشارك المقربين مني في اختيار اغنياتي الجديدة حتى اعرف مدى تذوقهم لها ورايهم فيها .





وأشارت الى انها تهتم باخذ انطباعات وردود افعال "الفانز "عن ماتقدم فنيا طيلة الوقت والاغنيات التي تقدمها في حفلاتها وحينما تقوم بنشر فيديوهات معينة على حسابها الرسمي " انستجرام " تنتظر اراء الكثيرين من محبيها ومتابعيها لان ذلك بالسنبة لها بمثابة مقياسا دقيقا لمعرفة هل تسير على الطريق الصحيح ام تحتاج لتغيير في نوعية الموسيقى التي تقدمها والاغنيات والافكار ايضا .







ونفت كارمن تسجيلها الايام الماضية لادعية دينية جديدة ليتم اذاعتها في شهر رمضان الكريم لافتة الى انها تستعد لتقديم عملا فنيا كبيرا ستعلن عن تفاصيله الايام القادمة وسيتم عرضه في رمضان ايضا .







ولفتت النجمة كارمن سليمان الى انها تعتبر اغنية "طول عمرنا واحد" التي قدمتها في احتفالية اليوبيل الذهبي لنادي الفجيرة بدبي الفترة الماضية وتعاونت فيها مع صديقها الملحن الموهوب مدين من اهم الاعمال التي قدمتها منذ فترة طويلة وكانت بمثابة حدثا فنيا مهما.





واوضحت ايضا ان الاحتفالية ضمت نجوما كبار من مصر والوطن العربي منهم تامر حسني وديانا حداد وقدمت الاغنية في ستاد الفجيرة بدبي وحضر الحفل الالاف الاشخاص.