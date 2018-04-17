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اقتصاد وأسواق
بدء حصر وتقنين التوك توك بحي المرج
الثلاثاء 17 أبريل 2018 09:46 م
التوك توك
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التوك توك
ياسمين فواز
أعلن نائب المرج، أحمد علي إبراهيم، أنه بالتعاون مع محافظة القاهرة ورئيس حي المرج فحصر جميع مركبات "التوك توك" بالحى قرب الانتهاء لبحث إمكانية وكيفية تقنينها
وأشار إلى أنه تم مطالبة قائدى التوك توك، بالتقدم بعدد من البيانات خلال 15 يوما لبحث تقنين أوضاعهم.
والبيانات وفق النائب اسم المالك الحائز للتوك توك وعنوانه ورقم بطاقة الرقم القومى لمالك التوك توك،بالاضافة الي رقم الهاتف الشخصى للمالك ورقم تليفون منزله،و رقم "شاسيه" المركبة ورقم الموتور، ومستند الملكية للمركبة وسنة الصنع وبيانات عن علامة مميزة بالمركبة، وتقديم البيانات بعد استيفائها لرئاسة الحى فى موعد أقصاه 15 يومًا.
وأوضح نائب المرج أن البيانات السابقة تقدم للحى دون دفع أى رسوم.
ولفت إلى أنه بعد قبول جميع الاوراق يتم تركيب رقم الحصر الخاص به على لوحات معدنية يتم تركيبها فى الامام وبطاقة تعارف فى الظهر
وأكد النائب أحمد علي أن على جميع سائقى التوك توك بالحى الالتزام بالتسجيل، مشيرا إلى أنه سوف يتم القبض على أى توك توك لا يوجد به لوحات الحصر ومصادرته.
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