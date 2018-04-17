القاضي يطالب بدعم الصناعات المغذية قاطرة صناعة السيارات



أحمد شوقي



قال المهندس عبد المنعم القاضي رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد تجاهلت دعوة الغرفة مرتين لمناقشة آليات مشروع طرح السيارات الكهربائية في مصر واعتماد معامل فحص العينات الخاصة بها.



وطالب بدعم قطاع الصناعات المغذية باعتبارها القاطرة لصناعة السيارات؛ خاصة أن دولًا مثل تونس قد تمكنت من تحقيق طفرة في هذا المجابل على المستويين التصنيعي والتصديري.



وأضاف أن عددًا من المصانع المصرية قد حققت تقدمًا كبيرًا على طريق تطوير هذه الصناعة لكنها تترقب انتعاش مبيعات السيارات لتحقيق زيادة ملحوظة في حجم أعمالها لأن التوريد لخطوط التجميع المحلية يستحوذ على الجانب الأكبر من تعاقدات هذه الشركات؛ كما تمكنت بعرض الشركات أيضًا من اختراق الأسواق الأجنبية.