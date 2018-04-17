مصر والسعودية تتصدران مكاسب معظم البورصات العربية

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات معظم البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة البورصة السعودية لتواصل اتجاهًا صعوديًّا قويًّا بفضل أسهم شركات البتروكيماويات والبنوك وكذلك البورصة المصرية مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات الاتصالات.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1% ليتجاوز 17802 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم العديد من الشركات، ومنها جلوبال تليكوم بأكثر من 4.7%، والمصرية للاتصالات 5.4%، والبنك التجاري الدولي 1.2%.





وكسب أيضًا سعر سهم شركة جي.بي أوتو 4.5%، وارتفع سعر سهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) 1.9%.





وتقدَّم مؤشر بورصة تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6% ليصل إلى 8096 نقطة، وارتفع سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.9%، وصعد سعر سهم مصرف الراجحي 0.8%.





وأظهرت بيانات البورصة أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم السعودية بلغ 206 ملايين دولار، الأسبوع الماضي، حيث جذبهم ارتفاع أسعار النفط وقرار محتمل من "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في يونيو بإدراج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة.





وكسب مؤشر سوق مال أبوظبي العام حوالى 0.5% ليسجل 4707 نقاط مع صعود سعر سهم بنك أبو ظبي الأول 1.2%، وزاد سعر سهم شركة الدار العقارية 1.0%.





وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.1% ليصل إلى 4782 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط بنفس النسبة ليرتفع إلى حوالى 4769 نقطة، ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.2% ليزداد إلى 1302 نقطة.





وارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.03% ليستقر عند 8958 نقطة.



