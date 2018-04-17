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أسواق عربية
المالية السعودية تقرض مجموعة بن لادن 11 مليار ريال
الثلاثاء 17 أبريل 2018 08:50 م
بن لادن السعودية
أخر الأخبار
بن لادن السعودية
رويترز
قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية السعودية قدمت لمجموعة بن لادن قروضا قيمتها حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) للمساعدة في تحسين حظوظ عملاق التشييد السعودي.
وقال أشخاص على دراية بالأمر إن الأموال ستستخدم لترتيب أولويات العمل في مشاريع تعتبر أساسية للحكومة، وأيضا دفع رواتب العاملين وتسديد ديون البنوك الدائنة. وأضاف أحدهم أن من المحتمل أن يحدث المزيد من التحويلات النقدية من الحكومة في المستقبل القريب.
ومجموعة بن لادن، التي كانت توظف أكثر من 100 ألف شخص في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة ولها أهمية حيوية لخطط الرياض لتطوير مشاريع عقارية وصناعية وسياحية للمساعدة في تنويع الاقتصاد لخفض اعتماده على النفط.
وقالت المصادر إن قطعا واسعة من الأراضي مملوكة لعائلة بن لادن ستستخدم كضمانة للقروض رغم أن رويترز لم تتمكن من التحقق مما إذا كان ذلك في مقابل حصة للحكومة في الشركة.
ومن المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة كبيرة في الشركة في إطار تسوية مالية مع سلطات الدولة بعد أن جرى احتجاز بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة المجموعة وشقيقيه صالح وسعد، في حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.
وفي مارس أبلغت مصادر رويترز أن الحكومة السعودية من المتوقع أن تأخذ حصة 35 % في عملاق التشييد.
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