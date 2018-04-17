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سيــارات
بودى جروب تستثمر 70 مليون جنيه بمراكز الصيانة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 08:15 م
شانجي
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شانجي
بيع 150 سيارة خلال شهرين.. و2200 وحدة مستهدفة بنهاية العام
أحمد عوض
تخطط مجموعة بودى جروب، الوكيل الحصري لسيارات شانجي، لضخ استثمارات 70 مليون جنيه لتدشين 5 مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة موزعة بمختلف اﻷقاليم خلال العام الحالي.
أكد أسامة بودي، رئيس مجموعة بودى جروب، أن الشركة تستهدف التوسع بشبكة مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة لتصل إلى 10 مراكز، موضحًا أنه تم الانتهاء من تجهيز 5 مراكز بمدن القاهرة والإسكندرية والغردقة وأسيوط والمنصورة قبل إطلاق سيارات العلامة الصينية بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المجموعة تمكنت من بيع 150 سيارة خلال الشهرين الماضيين؛ بفضل زيادة إقبال القوة الشرائية على شرائح السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" و"mbv"، كاشفًا عن مستهدفات "بودي كاري" من المبيعات لتصل إلى 2200 سيارة بنهاية العام الحالي.
يُذكر أن مجموعة بودي جروب طرحت سيارات شانجي Q35 وM7 بالسوق المحلية خلال فبراير الماضي، وتأتي شانجي Q35 بفئتين، تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV، الفئة اﻷولى مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1.5 لتر، بقوة 110 "حصان"، وبعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، وأما الفئة الثانية مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 160 "حصان"، فيما تأتي شانجي M7 - فئة سيارات "MPV"، بمحرك سعة 2000 سي سي.
وعلق على آخر مستجدات صفقة الاستحواذ على وكالة العلامة ساوايست بأن المجموعة ستخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الشركة العالمية على هامش معرض بكين الدولي للسيارات بنهاية العام الحالي، موضحًا أن شركته تقدمت من ضمن عدة شركات محلية للاستحواذ على أحقية استيراد وبيع العلامة الصينية خلال الآونة الماضية.
يذكر أن سيارات ساوايست الصينية كانت مطروحة بالسوق المحلية منذ 2008 حتى 2016، إلى أن توقفت مبيعاتها بشكل نهائي منذ عامين.
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