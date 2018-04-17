إسماعيل والقاضي يبحثان مستجدات مشروعات خطة التحول الرقمي

المال- خاص



التقى المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، المهندس، ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستعراض أهم المشروعات التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها في إطار استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي من خلال التعاون مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة لتقديم خدمات ذكية بما يساهم في تعزيز الحوكمة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وعرض وزير الإتصالات خطط العمل الجاري تنفيذها في مشروعات تطوير المنظومة الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف استخدام التطبيقات التكنولوجية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي، بالإضافة الى مشروعات دعم أنظمة التعلم الذكي بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



واستعرض اللقاء خطط الوزارة لجعل مصر مقصداً جاذباً للاستثمارات ورائداً في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع في استثمارات اقامة مراكز التعهيد بالمناطق التكنولوجية من أجل زيادة صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات.



