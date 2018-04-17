أباظة تتعاقد مع بنك الاتحاد الوطني لتمويل السيارات بأجل 10 سنوات

أحمد عوض









أكد هشام الديب، مدير إدارة التسويق بشركة أباظة أوتو تريد، أن الشركة تعاقدت مع بنك الاتحاد الوطني لتمويل قروض السيارات بمختلف أنواعها "الزيرو والمستعمل"، لمدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات، في إطار تخفيض حجم أقساط عمليات البيع عبر القروض البنكية.





وأوضح أن معدلات الإقبال على شراء السيارات عبر البرامج البنكية ارتفعت بنسبة 30% عقب إطلاق نظام التقسيط لمدة 10 سنوات، مقارنة بالفترات السابقة، مضيفًا أن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق عدد من البرامج اائتمانية المتعددة بالتعاون مع البنوك لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.





وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع اﻷسعار دفعا الشركة إلى التعاقد مع عدة جهات، منها البنوك وشركات التأمين؛ لمنح برامج ائتمانية للعملاء، بالإضافة إلى أن "أباظة أوتو تريد" تعاقدت مع إحدى شركات التأمين لتخفيض نسب التأمين على السيارات لتصل إلى 2.5%؛ بهدف عودة القوة الشرائية التي فقدت القدرة على اقتناء سيارة.





وأضاف أن الشركة قامت بإطلاق خصومات على المصنعيات وقطع الغيار بنسب تتراوح بين 5 و10% بمعظم مراكز الصيانة، فضلًا عن أن طرح الخدمة المجانية هي الإنقاذ السريع على الطرق لنقل السيارات المعطلة.



